Europacup terug bij hockeysters van Den Bosch, Matla weer trefzeker

De hockeysters van Den Bosch hebben voor de tweede keer in drie jaar de Euro Hockey League gewonnen. Net als in 2021 werd het Spaanse Club de Campo de Madrid verslagen. Toen werd het 5-0, tweede paasdag in Amstelveen boekte de ploeg van coach Marieke Dijkstra een ogenschijnlijk krappe 1-0 zege.

Frédérique Matla tekende aan het begin van het vierde en laatste kwart voor de enige treffer. De aanvalsleider, die ook in de halve finale tegen Düsseldorfer HC al van onschatbare waarde was, scoorde nadat Pien Sanders de bal net binnen had gehouden. De videoreferee keek nog wel naar de geldigheid van het doelpunt, maar gaf er zijn zegen aan.

Vorig jaar stond HC Den Bosch ook al in de finale, die werd na shootouts verloren van aartsrivaal Amsterdam. De Bossche formatie speelde maandag haar 23e Europese finale in 24 jaar. Ze werd voor de achttiende keer Europa's beste.

Ook kans op landstitel

HC Den Bosch maakt ook nog kans op de landstitel, al gaat het dit seizoen met minder overmacht dan de club en haar fans gewend zijn. Toch kwam Club de Campo er amper aan te pas, daarvoor was het krachtsverschil te groot. Matla erkende dat haar ploeg te veel kansen had laten liggen. "We creëerden genoeg, maar maakten het niet af. Zo is het publiek de grote winnaar want het bleef lang spannend", vertelde de 26-jarige Bossche bij de NOS.

Het gemis aan scherpte weet ze enigszins aan het verloop van het toernooi. Den Bosch had vrijdag in de kwartfinales tegen SCHC shootouts nodig gehad om de volgende ronde te bereiken. Matla: "Dat was de spannendste partij en had eigenlijk de finale moeten zijn. Daardoor is de ontlading nu misschien net wat minder. We hadden er vertrouwen in dat we het wel af zouden maken, desnoods in het laatste kwart."