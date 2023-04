112-nieuws: grote schade na inbraak • hennepkwekerij in huis Asten

20.41

Op de kruising van de Fokkerlaan met de Parmentierstraat in Helmond zijn twee wagens op elkaar gebotst. In beide auto's zaten twee mensen. Een jonge jongen is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw die de auto bestuurde werd door een ziekenbroeder onderzocht, maar hoefde niet mee. Van de andere auto is een vrouw met onder meer verwondingen aan het been met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter is niet ter plaatse geweest.