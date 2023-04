Gianni verleidt vriendinnen om naaktfoto's te sturen en perst ze daarmee af

Gianni de W. (24) uit Etten-Leur heeft ook negen goede vriendinnen verleid om hem naaktfoto's te sturen. Daarna perste hij hen daarmee af. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte hij daarbij nepnamen. Vijf van hen hebben aangifte gedaan. Met vier anderen heeft de politie gesproken. Volgens het OM had de verdachte een vriendschappelijke of liefdesrelatie.

De officier van justitie zei dinsdag in de rechtbank in Breda dat de chantage een enorme impact had op deze slachtoffers. "Een van hen kende de verdachte van school. Ze werden allebei gepest en namen het voor elkaar op. Ze kregen hierdoor zo'n goede band, dat ze hem als broertje ging zien. Ze spraken regelmatig met elkaar af en deden samen leuke dingen."

De vriendin vertelde Gianni zelfs dat ze naaktfoto's aan iemand moest sturen. Ze wist op dat moment niet dat hij daar zelf achter zou zitten.

De officier van justitie vertelt hoe ze zich voelt: "Je vertelt tegen iemand die je als je broer ziet, dat je wordt lastiggevallen. En dan kom je erachter dat hij het waarschijnlijk was, die je afperste met seksueel getint foto's en video's."

De politie heeft Gianni de W. in maart verhoord. Hij had openheid beloofd, maar volgens de officier gaf hij die niet.

De verdachte is volgens zijn advocaat behoorlijk geschrokken. "Op dit moment duizelt het mij als ik zie wat er op me af is gekomen", zegt De W. in een verklaring. Hij heeft een aantal zaken bekend. Daarover zei hij dat het 'nooit had mogen gebeuren' en dat hij aan zichzelf wil werken zodat het niet nog eens gebeurt.

