Chantage met naaktfoto’s: 19 meisjes doen aangifte tegen Gianni de W.

Negentien meisjes hebben tot nu toe aangifte gedaan in de grootste online misbruikzaak met minderjarigen ooit in Nederland. Dat bleek dinsdagmiddag in de rechtbank in Breda. Gianni de W. (24) uit Etten-Leur zou meer dan 100 minderjarige meisjes hebben afgeperst.

Gianni de W. was zelf niet op de zitting. Een aantal slachtoffers waren er wel. De verdachte bleef liever in de gevangenis tijdens de zitting. “Hij is geschrokken van de omvang van het onderzoek en de enorme media-aandacht”, zegt advocaat Drenth.

Volgens de officier van justitie zijn nu 93 minderjarige en 37 meerderjarige slachtoffers bekend. Het aantal aangiftes kan nog stijgen, want de politie moet nog contact zoeken met 35 van de minderjarige meisjes.

Het OM noemde de zaak afgelopen januari het grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland. Toen waren er pas acht aangiftes.

Map per meisje

Het onderzoek met de naam 'Zuidpool' kwam aan het rollen nadat een meisje uit Noord-Holland aangifte deed van afpersing. Ze was toen 15 jaar oud.

In de computer van De W. vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes staan volgens het OM duizenden foto's van één slachtoffer. “De impact op dit meisje is enorm”, zei de officier.

De man zocht contact onder een valse naam. Hiervoor gebruikte hij namen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld. Hij benaderde zijn slachtoffers via sociale media, zoals Instagram en Snapchat. Hij begon een gesprek en bood de meisjes geld aan als ze een naaktfoto stuurden.

Seks filmen

Daarna dreigde hij de foto's online te zetten als ze niet nóg meer beelden zouden sturen. Inmiddels is bekend dat hij dit bij sommige meisjes ook gedaan heeft. Hij zou een van de meisjes ook hebben gevraagd om te filmen dat ze seks had met haar vriend.

Gianni de W. zit sinds oktober vast. Over de verdachte komen steeds meer details naar buiten. Hij werkt sinds september 2019 als systeembeheerder bij een bedrijf in Etten-Leur. Eerder liep hij stage als systeembeheerder bij de gemeente Breda, zo blijkt uit zijn profiel op LinkedIn. Hij liep ook stage bij meerdere andere bedrijven in de regio Breda/Etten-Leur.

Eerder in de fout

Al in 2014 kreeg de politie een melding binnen over De W. Hij zou toen al een meisje hebben gedwongen seksueel getinte foto's te sturen. Het slachtoffer deed geen aangifte en daarom voerde de politie een stopgesprek.

Het ging dinsdagmiddag om een tussentijdse zitting. De zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld en dan wordt duidelijk welke straf justitie eist. Ondertussen doet de politie nog onderzoek en hoopt ze dat meer slachtoffers zich melden. De politie verwacht nog 3 tot 6 maanden nodig te hebben.

