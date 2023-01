Stopgesprek Gianni de W. nadat meisje zei dat hij haar afperste, zo zit dat

Al in 2014 kreeg de politie een melding binnen dat Gianni de W. uit Etten-Leur over de schreef zou zijn gegaan. Hij zou toen al een meisje hebben gedwongen seksueel getinte foto's te sturen. Het slachtoffer deed destijds geen aangifte en daarom voerde de politie een stopgesprek. Wat is dat eigenlijk en welk doel heeft zo'n gesprek?

Die vragen leggen we voor aan de politie, een dag nadat 'het grootste onderzoek ooit' naar online misbruik van minderjarigen in ons land naar buiten kwam. De inmiddels 24 jaar oude Gianni de W. wordt ervan verdacht dat hij meer dan 100 minderjarige meisjes heeft afgeperst. Hij verleidde ze tot het sturen van naaktfoto's en zette ze daarna voor het blok. Ze moesten meer beelden sturen, want anders zou hij de foto's die hij al had verspreiden.

"Hou op met wat je doet, voordat je echt in de problemen komt."

Tijdens de eerste tussentijdse zitting, donderdag in de rechtbank van Breda, vroeg de advocaat van De W. om voorlopige vrijlating. Het Openbaar Ministerie zag dat niet zitten. Onder meer vanwege het risico op herhaling. In 2014 kwam De W. namelijk al eens in beeld bij de politie door een soortgelijke kwestie. Agenten spraken de toen nog minderjarige jongen aan op zijn gedrag. Hij beloofde het beeldmateriaal te verwijderen. Volgens justitie is dat uiteindelijk niet gebeurd. Maar wat is zo'n stopgesprek? "Eigenlijk is het een indringend gesprek waarin de politie letterlijk zegt: hou op met wat je doet, voordat je echt in de problemen komt", legt woordvoerder Leonie van Ooijen van de politie Zeeland-West-Brabant uit. "De politie kan daarvoor kiezen als er te weinig bewijs is voor iets strafbaars."

"De scheidslijn wat strafbaar is, is vaak een grijs gebied."

De politie voert geregeld stopgesprekken in stalkingszaken. "De scheidslijn wat strafbaar is, is vaak een grijs gebied. Een wijkagent kan dan langsgaan bij een verdachte. We hopen dan erger te voorkomen", zegt Van Ooijen. Volgens haar wordt zo'n gesprek ook altijd vastgelegd en krijgt diegene ook een zogenoemde stopbrief. "Daarin staat dan dat er een stopgesprek is geweest, wat er is besproken en wat er is afgesproken." Enerzijds gaat daar volgens de politiewoordvoerder een preventieve werking van uit. Aan de andere kant staat de politie ook sterker als diegene er tóch mee doorgaat. "Je bouwt dan een dossier op."

"De ervaring leert dat veel stalkers stoppen na een dergelijk gesprek."