Meld seksueel geweld zo snel mogelijk: 'Het is niet jouw schuld'

De telefoon staat niet roodgloeiend, maar het Centrum Seksueel Geweld Oost-Brabant kan wel merken dat deze week twee grote seksueel misbruikzaken naar buiten zijn gebracht. De medewerkers van het centrum zitten dag en nacht klaar om meldingen van slachtoffers op te vangen. Hoe sneller mensen vertellen wat hen overkomen is, hoe beter het is. “Zorg voor jezelf.”

Het is een teken aan de wand: al enkele jaren is het aantal mensen dat contact opneemt met dit meldpunt aan het stijgen. In 2021 ging het in het oosten van de provincie om bijna vijfhonderd meldingen. In een derde van de gevallen betrof het mensen onder de 18 jaar oud.

Bijna de helft van het aantal meldingen had een acuut karakter. “Dat wil zeggen dat met ons is gebeld binnen zeven dagen nadat iemand wat was overkomen”, vertelt coördinator Susanne van Gog. Ze vindt dit van belang. “Sterker nog, de eerste 72 uur zijn cruciaal voor het leveren van medische zorg. Sporen stellen we het liefst zo snel mogelijk veilig. Ook kunnen we dan snel schakelen met mensen met de juiste expertise. Maar ook als het langer dan zeven dagen geleden is, kunnen mensen ons bellen."

Het CSG werkt samen met de GGD, de (zeden)politie, Veilig Thuis, ziekenhuizen, GGZ en Slachtofferhulp Nederland. “Zo hebben we in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch speciale ruimtes om onderzoek te doen. Uiteindelijk willen we forensische en medische hulp bieden en psychische nazorg”, vertelt Van Gog.