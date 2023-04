112-nieuws: Ongeluk op rondweg Volkel • auto en scooter botsen

13.06

Inbrekers hebben voor grote vernielingen gezorgd in een sporthal aan de Johannes Verleunstraat in Best. Waarschijnlijk zijn ze tussen maandagmiddag en dinsdagochtend over het hek geklommen en via de achterdeur naar binnen gekomen.

Eenmaal binnen hebben ze onder andere een brandje gesticht en de sporthal onder water gezet. De politie is nog op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden.