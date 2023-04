Sloop gebouw Axell Logistics gestart, nadat het door brand werd verwoest

De sloop van het gebouw van Axell Logistics in Etten-Leur is dinsdagochtend begonnen. Het pand ging maandag in vlammen op. De brandweer was urenlang bezig met het blussen van de uitslaande brand. De brandweer is ook dinsdagochtend nog met drie wagens aanwezig op het terrein.

De brand bij het internationale transportbedrijf op bedrijventerrein Vosdonk brak rond halftien 's ochtends uit. In eerste instantie werd een meterkastbrand bij de brandweer gemeld. Maar de brandweer schaalde snel op, vanwege de aanwezigheid van een hele hoop petflessen op het terrein en de omvang van het gebouw. Drie mensen in het gebouw

Dikke, gitzwarte rookwolken trokken urenlang over de omgeving en waren tot in Zuid-Holland te zien. Vanuit de hele regio kwamen bluswagens naar Etten-Leur. Vanwege de ernst van de situatie werden twee NL-Alerts verstuurd en uit voorzorg werden enkele huizen aan de Hoevenseweg ontruimd. Die stonden in de rook. Op het moment dat de brand bij Axell Logistics werd ontdekt, waren drie mensen in het gebouw. Die konden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op tijd vluchten. 'Brand begon in klein hoekje'

"De brand begon in een klein hoekje, maar woedde al snel in heel het gebouw", vertelde een 112-correspondent. Hij zag 's ochtends vroeg al schotten van de zijkant van het gebouw vallen. In de middag stortte een deel van het gebouw in. Bij het gebouw stonden diverse auto's geparkeerd. De mensen die aanwezig waren toen het vuur om zich heen begon te grijpen, hebben die wagens nog met gevaar voor eigen leven weg kunnen rijden. De brand trok veel bekijks. Vanwege de brand was de N640 van Etten-Leur richting Oudenbosch urenlang afgesloten tussen industriegebied Vosdonk en Hoeven. LEES OOK: Zo zag de verwoestende brand bij het transportbedrijf in Etten-Leur eruit

De schade na de uitslaande brand bij Axell Logistics is dinsdagochtend goed te zien (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

Een berg verwrongen staal op de plaats waar het gebouw van Axell Logistics stond (foto: Tom van der Put/SQ Vision).