Breda Barst zat in de problemen, maar gaat toch door met dank aan sponsoren

Popfestival Breda Barst gaat dit jaar door. De organisatie luidde eind januari de noodklok omdat het gratis evenement 100.000 euro tekort kwam op de begroting. Maar via acties is inmiddels genoeg geld binnengekomen om een nieuwe editie op te zetten. Het festival wordt wel wat kleiner van opzet.

De financiële problemen werden volgens woordvoerder Linda Roovers door uiteenlopende zaken veroorzaakt. "De markt is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Niet alleen zijn door de inflatie alle kosten gestegen, leveranciers verwachten sinds de coronacrisis ook een enorme aanbetaling."

Daar kwam vorig jaar een flinke tik bij. "Dat was onze 25e editie. Na twee festivalloze zomers mochten we eindelijk weer. Maar waar het heel september fantastisch weer was, kwam het uitgerekend in ons weekend met bakken uit de hemel. In de eerste plaats niet het jubileumfeestje waar we op hadden gehoopt maar daardoor waren we ook door onze financiële reserves heen."

Lampjes in de bomen

Daarop werden verschillende acties gestart om het gat in de begroting kleiner te maken. Zo werd een Club van 100 opgericht. Daarmee zocht de organisatie honderd liefhebbers van het festival die 250 euro of een veelvoud daarvan zouden willen doneren. In ruil daarvoor krijgen zij onder meer een unieke rondleiding tijdens de komende editie. Daarnaast konden mensen een zelfgekozen bedrag doneren of een speciale benefietavond bijwonen.

"De teller staat dankzij de almaar groeiende Club van 100, donateurs, sponsoren en de opbrengsten uit de Breda Barst-veiling nu op ruim 40.000 euro. Dit heeft ons het rotsvaste vertrouwen gegeven dat Breda nog lang niet klaar is met Barst", laat woordvoerder Jurgen Blommaert van de organisatie deze dinsdag weten. Naast het geld dat de organisatie zelf ophaalt, lopen er ook nog verschillende subsidie-aanvragen.

Volgens de organisatie zijn nieuwe sponsoren nog steeds van harte welkom. "Maar de knoop is doorgehakt, Breda Barst 2023 gaat door! Op 15 en 16 september gaan we het park weer laten stralen als een waar festivalterrein. Met lampjes in de bomen, stromende biertaps, onze befaamde snekplek en heel veel live muziek."

Chassé-kazerne

Breda Barst vond 24 juni 1995 voor het eerst plaats op het terrein van de Chassé-kazerne. Negen bands, waarvan vijf uit de regio, speelden toen voor zo’n tweeduizend bezoekers. In 1999 verhuisde het festival naar het Valkenbergpark en werd de entreeprijs geschrapt. Inmiddels is Breda Barst al ruim 25 jaar een begrip in het derde weekend van september, met jaarlijks ruim vijftig acts op vier podia.

Met hulp van zo’n 250 vrijwilligers wordt een weekend vol pop, rock, metal, punk, elektro, hiphop, dance en theater gerealiseerd. Een mooie mix van regionaal en lokaal talent en gevestigde artiesten. "Het festival is voor iedereen, of je nu voor de gezelligheid of de muziek komt."

