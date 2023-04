Bezoekers Paaspop toegetakeld: daders krijgen taakstraffen tot 120 uur

Twee mannen uit Schijndel en Berlicum die vorig jaar tijdens Paaspop drie andere festivalgangers mishandelden, hebben taakstraffen van 100 en 120 uur gekregen. Ze moeten ook bijna 5500 euro aan schadevergoedingen betalen, zo bepaalde de politierechter in Den Bosch.

De mannen van 19 waren tijdens het muziekfeest in Schijndel twee keer bij vechtpartijen betrokken. Dat was aan het begin van de laatste festivaldag en toen het festival was afgelopen.

Klappen dreunen lang na

De zaak werd twee weken geleden behandeld. Tijdens de zitting werden verklaringen voorgelezen van twee slachtoffers. Hieruit bleek dat de klappen die ze hadden gekregen, zowel lichamelijk als geestelijk nog lang hebben nagedreund. Ze durfden lange tijd de straat niet op. Ook school en werk hebben eronder geleden.

De slachtoffers werden bij de zitting onder anderen vergezeld door familie, vrienden en een medewerker van Slachtofferhulp.

De twee daders bekenden dat ze een aandeel hebben gehad in de vechtpartijen. Ze boden ook hun excuses aan, waarbij de ene oprechter leek dan de ander.

Normaal gesproken doet de politierechter direct na afloop uitspraak. Dat was toen niet mogelijk, omdat de zaak uitliep. Dat kwam vooral doordat de advocaat van de verdachten veel vragen stelde, onder meer over de hoogte van de geëiste schadevergoedingen.

'Zinloos uitgaansgeweld'

De rechter sprak van zinloos uitgaansgeweld. Om herhaling te voorkomen werd de man uit Schijndel een taakstraf van nog eens 80 uur in het vooruitzicht gesteld als hij de komende twee jaar weer in de fout gaat. De man uit Berlicum kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. Beiden moeten zich ook leren om zich beter te gedragen als ze hebben gedronken.

Het oordeel van de rechter komt in grote lijnen overeen met de eisen van de officier van justitie.

