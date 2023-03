Geweld op Paaspop: taakstraffen tot 120 uur geëist

Twee mannen en een vrouw van nu 19 en 20 zijn vorig jaar zwaar mishandeld tijdens Paaspop in Schijndel. Ze liepen breuken en kneuzingen in het gezicht en een hersenschudding op, konden maandenlang niet naar school of werk en hebben nog steeds last van angstgevoelens. Tegen twee mannen uit Berlicum en Schijndel van nu 19 die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn, werden dinsdag bij de politierechter in Den Bosch taakstraffen tot 120 uur geëist. Ook zouden ze forse schadevergoedingen moeten betalen aan de drie slachtoffers.

Normaal gesproken doet een politierechter meteen na afloop uitspraak. Ditmaal duurde de zaak tweeënhalf uur, veel langer dan gepland, en vond de rechter het niet gepast om het vonnis af te raffelen. Die volgt nu over twee weken. De rechter stelde wel al vast dat Paaspop voor de betrokkenen ‘helemaal geen leuk feestje is gebleken'.

Rake klappen

De twee mannen die voor de politierechter stonden, worden ervan beschuldigd dat ze in dronken toestand betrokken waren bij opstootjes en hierbij rake klappen uitdeelden. Op de vroege avond van zondag 17 april was er een eerste vechtpartij in een festivaltent, nadat de man uit Schijndel bier over zich heen had gekregen. Hij bekende dat hij een klap had uitgedeeld. Het tweetal verklaarde dat ze zelf ook klappen hadden gekregen.

Toen het festival was afgelopen, ontstond er een ruzie buiten het festivalterrein. De man uit Schijndel gaf toe dat hij een jongen tegen een hek had geduwd en zei dat hij daarna was doorgelopen. De Berlicummer zei dat hij 'absoluut geen kopstoot had uitgedeeld'. Hij gaf wel toe dat de zaak uit de hand was gelopen.

Dappere actie vriendin

Het was mogelijk aan een dappere actie van een vriendin van een van de slachtoffers te danken dat de zaak niet nog verder uit de hand liep. Zij sprong tussen de vechtersbazen, maar heeft daar nog steeds last van, zo bleek tijdens de zitting. Net als haar twee vrienden spreekt ze van een ‘nachtmerrie’, waaraan ze alle drie langdurige psychische en lichamelijke klachten overhielden.

“Bij zoiets is het nooit kristalhelder wat er precies is gebeurd”, zei de officier van justitie. Toch stond het voor hem als een paal boven water dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld.

De man uit Schijndel zou een taakstraf van 120 uur moeten krijgen. Hem wacht nog een taakstraf van 80 uur wanneer hij weer de fout ingaat.

Tegen de Berlicummer werd 100 uur, plus 50 uur voorwaardelijk, geëist. Beiden zouden zich bovendien bij de reclassering moeten melden en moeten leren zich beter te gedragen, ook als ze gedronken hebben. Op het eind van de zitting boden beiden ietwat gelaten hun excuses aan en verklaarden ze dat ze zich aan eventuele voorwaarden zullen houden.

Kritiek van advocaat

Hun advocaat wilde het gedrag van zijn cliënten niet afzwakken. Toch plaatste hij vraagtekens bij de verklaringen van getuigen en slachtoffers. Ook kritiseerde de raadsman de hoogte van de ingediende schadevergoedingen, waarvoor hij zich verontschuldigde: "Ik lijk wel een koopman."

Voor de mishandeling waren nog twee tieners uit Schijndel opgepakt. Het is niet bekend of zij ook vervolgd zullen worden.

