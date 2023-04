Primeur: eerste wombat-jong ooit geboren in Nederland

De wombat kijkt uit de buidel naar buiten (foto: Thomas Schüten) De buidel van het dier zit naar achteren zodat het jong niet bedolven raakt tijdens het graven (foto: Thomas Schüten). Volgende Vorige 1/2 De wombat kijkt uit de buidel naar buiten (foto: Thomas Schüten)

In dierentuin BestZOO in Best heeft een jonge wombat zich maandag voor het eerst laten zien door uit de buidel van de moeder te gluren. Daarmee is het mysterieuze diertje de eerste wombat die in Nederland is geboren. "Heel uniek."

Een oplettende bezoeker van BestZOO maakte maandag een fascinerende foto. Een klein harig beestje duwt met zijn pootje de buidel van de moeder opzij en gluurt naar buiten.

"Dat is heel uniek", vertelt Jos Nooren, de eigenaar van BestZOO. "Deze wombat laat zich voor het eerst duidelijk zien, maar we hebben geen idee wanneer het dier geboren is. Het beestje kan vier, vijf of zelf zes maanden oud zijn." Het Australische buideldier is om verschillende redenen uniek. Zo is het het enige dier met vierkante drollen. Een jong is bij de geboorte piepklein, ongeveer twee centimeter groot. Na de geboorte blijft het beestje nog maandenlang in de buidel van de moeder. De buidel zit net als bij andere gravende buideldieren naar achteren zodat het jong niet bedolven wordt tijdens het graven. Het is wachten tot het dier zich op een dag laat zien. Dat gebeurde op paasmaandag in Best.

"We hadden het diertje zelf al een keer voorzichtig uit de buidel zien gluren. Dat wilde we niet direct bekendmaken omdat we dan veel bezoekers teleur moeten stellen. Jonge wombats laten zich namelijk zelden zien", bekent Nooren. Maandag zagen de eerste bezoekers de wombat. Toch blijft het een mysterieus dier volgens de eigenaar. "Er is heel weinig bekend over de diersoort." Dat is niet gek. Dierentuineigenaar Nooren had voor ons land een primeur toen hij twee jaar geleden wombats uit Australië naar Best haalde. Makkelijk ging dat niet. De Australische overheid moest de komst en het verblijf van de beestjes tot in de kleinste details goedkeuren.

In de wereld zijn maar een beperkt aantal dierentuinen die het dier hebben. Geboortes komen er dus in gevangenschap ook maar weinig voor. Wat er nu met de jonge wombat gaat gebeuren, blijft nog even spannend. "Als de moeder genoeg melk heeft, wordt de buidel te zwaar en dan komt het beestje naar buiten. Voor nu is het afwachten wanneer dat gaat gebeuren."