Ree doodgebeten door loslopende honden, kalf dood door stress

In de buurt van Dorst is een ree doodgebeten door loslopende honden. Naast het doodgebeten dier lag een dood kalf.

“De ree is opgejaagd en aangevreten door honden. Door de stress is het kalf waarschijnlijk eerder geboren”, vertelt boa Aris van Sprundel. “Moeder en jong hebben het niet overleefd. Om moedeloos van te worden.”

Van Sprundel heeft dit jaar al tientallen keren een proces-verbaal uitgeschreven. “Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. ‘Mijn hond doet zoiets niet’ is wat bezoekers vaak zeggen. Maar een loslopende hond verstoort de natuur.”

Het gevolg is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven.