Wethouder stopt ermee: 'Ik heb te weinig verstand van zaken'

Ralf Stultiëns stopt per 1 mei als wethouder van de gemeente Nuenen. In zijn ontslagbrief, die hij ook op LinkedIn heeft gezet, spreekt over een te hoge werkdruk en gezondheidsredenen. Ook geeft hij toe dat hij te weinig kennis van zaken had en te weinig voor elkaar gekregen heeft. Hiermee is hij in korte tijd al de tweede bestuurder in de regio die ermee stopt.

Willem-Jan Schampers Geschreven door