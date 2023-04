Benno verkoopt miljoenenlot aan klant van het eerste uur: 'Gigantisch'

Zelf heeft de eigenaar van de Primera in Rosmalen nog nooit een grote prijs gewonnen. "Niet meer dan een gratis lotje", zegt Benno van Sleeuwen woensdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Hij verkocht afgelopen week echter wel het winnende lot van de Lucky Day loterij. Een lot waar uiteindelijk 1,35 miljoen euro op viel. En dat maakt ook de winkelier megablij.

Dinsdagochtend stond de gelukkige winnaar met een doos Bossche bollen op de stoep van de winkel in Rosmalen. Met daarbij een nog lege envelop. Een envelop die hij beloofde te vullen wanneer hij zijn prijs in Rijswijk had opgehaald. Zodat Benno en zijn team lekker uit eten kunnen. "Het is nergens voor nodig, maar hij stond erop", zegt de winkelier over het sympathieke gebaar.

"Gigantisch, honderd procent briljant", noemt Benno het. Dit vooral omdat de winnaar een klant van het eerste uur is van zijn winkel. "Het is hem dubbel en dwars gegund", zegt hij.

De 1,35 miljoen euro is overigens niet de eerste megaprijs die valt op een lot verkocht in zijn winkel. Veertien jaar geleden viel de Jackpot van 6,6 miljoen euro van de Staatloterij namelijk al op een lot dat Benno verkocht. "We waren toen net open", vertelt hij.

"Meteen een goede start, want we gingen direct meer loten verkopen. Mensen zijn toch bijgelovig en dat werkt door: hoe meer loten je verkoopt, hoe groter de kans dat er een mooie prijs valt."

Of er een liedje past bij het gevoel dat hij heeft bij 'zijn' laatste winnaar? Dat kan volgens de eigenaar van de Primera-zaak maar een nummer zijn: The Winner Takes It All van ABBA. Een nummer dat Benno nog vaak, met een goede reden, hoopt te horen.

