Man rijdt vrouw dood nadat hij joints had gerookt: 6 maanden cel

Een man van 27 uit Vinkel moet zes maanden de cel in, omdat hij in 2021 in Rosmalen een vrouw doodreed. De rechtbank in Den Bosch heeft dit woensdag bepaald. Hij botste met zijn auto op de wagen van het slachtoffer, een vrouw van 56 uit Berghem.

De man had joints gerookt en reed veel te hard, zo oordeelde de rechter. Daarnaast heeft de man niet geremd, om te proberen het fatale ongeluk op de Vliertwijksestraat in Rosmalen te voorkomen.

De rechter bepaalde verder dat de man drie jaar zijn rijbewijs kwijt is, omdat hij zich 'grote zorgen' maakt over het rijgedrag van de man. Hij moet de nabestaanden een schadevergoeding van bijna 45.000 euro betalen. Ook wacht hem nog een half jaar cel wanneer hij weer de fout ingaat.

'Geen tijd om te remmen'

Het ongeval gebeurde op 4 november 2021, aan het begin van de avond. De uitspraak werd vorig jaar juli uitgesteld, omdat de rechtbank in Den Bosch vond dat het onderzoek tot dan toe soms slordig en op een aantal plekken onvolledig was. Met nieuw onderzoek is vastgesteld dat de man uit Vinkel 0,2 seconden voor de botsing nog niet had geremd. Hij zegt zelf dat hij daar geen tijd voor had.

Hij bleek ook een te hoge concentratie thc (de werkzame stof in hasj en wiet) in zijn bloed te hebben. Daarnaast reed hij 98 kilometer per uur waar hij 80 mocht.

De man uit Vinkel zei zelf dat hij onschuldig was, omdat hij op een voorrangsweg reed. Hij verklaarde ook dat hij de avond voor het ongeluk een of twee joints had gerookt, maar dat had volgens hem geen effect op zijn rijvaardigheid. Nieuw onderzoek toonde aan dat de gevonden hoeveelheid thc niet van de avond daarvoor kan zijn. Ook had een agent een lichte hennepgeur bij hem geroken.

Dochter van slachtoffer heeft PTSS

De officier van justitie had acht maanden cel geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Ook zou hij 15.000 euro schadevergoeding moeten betalen aan de dochter van de vrouw. Zij liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op nadat zij haar moeder in het mortuarium zag.

Tijdens een eerdere zitting zei ze onder meer: “Ik hoop dat je dertig jaar mag zitten, want die had mijn moeder nog tegoed."