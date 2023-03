Man (26) had joints gerookt en vergat te remmen toen hij vrouw doodreed

De 26-jarige man uit Vinkel die in 2021 met zijn auto een 58-jarige vrouw uit Berghem doodreed in Rosmalen, trapte zijn rempedaal niet in. Hij had joints gerookt en reed 18 kilometer per uur harder dan mocht. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag op basis van nieuw bewijs.

Op 4 november 2021 kwam de vrouw om het leven bij een aanriiding tussen twee auto's op de Vliertwijksestraat in Rosmalen. De verdachte bleek een te hoge concentratie thc (de werkzame stof in hasj en wiet) in zijn bloed te hebben. Daarnaast reed hij 98 kilometer per uur waar hij 80 mocht.

De uitspraak werd in juli vorig jaar uitgesteld omdat de rechtbank in Den Bosch vond dat er onvoldoende bewijs was. Met nieuw onderzoek wordt nu vastgesteld dat de man 0,2 seconden voor de botsing nog niet had geremd. Hij zegt zelf dat hij daar geen tijd voor had.

Onder invloed

De verdachte vindt dat hij geen schuld heeft omdat hij op een voorrangsweg reed. Hij verklaart dat hij de avond voor het ongeluk een of twee joints had gerookt. Hij vindt zelf dat dat geen effect had op zijn rijvaardigheid.

Het onderzoek laat zien dat de gevonden hoeveelheid thc niet van de avond daarvoor kan zijn. De officier van justitie blijft daarom bij haar eis van acht maanden celstraf. Ook eiste ze vier maanden voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Ook zou hij 15.000 euro schadevergoeding moeten betalen aan de dochter van de vrouw.

Dochter met PTSS

Zij liep een posttraumatische stres stoornis (PTSS) op nadat zij haar moeder in het mortuarium zag. Tijdens een eerdere zitting gebruikte zij haar spreekrecht: "Ik ben zo boos dat je je niet aan de verkeersregels hebt gehouden. Mijn moeder was mijn grootste voorbeeld. Ik hoop dat je dertig jaar mag zitten, want die had mijn moeder nog tegoed", zei ze destijds.

Ook woensdag liepen de emoties hoog op in de rechtbank. De verdachte en zijn familie waren aanwezig. Er zaten ook veel familieleden van het slachtoffer in de zaal. Een uitspraak in de zaak volgt op 12 april.

