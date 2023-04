Björn rent 200 kilometer geblinddoekt voor zijn blinde dochtertje Maja

Geblinddoekt 200 kilometer rennen, dat is de opvallende missie van Björn van Loon (36) uit Waspik. Hij wil het wereldrecord verbreken voor zijn blinde dochtertje Maja. "Als ik aan haar denk, is het makkelijk."

"Je moet het volledig op gehoor doen. Niemand mag je aanraken", zo beschrijft Björn de achilleshiel van zijn 24-uur durende ultraloop. Daarom loopt er altijd een buddy voor hem met een belletje aan z'n tas. "Ik moet hem dus letterlijk blind vertrouwen", grapt hij. Het vorige record staat op 80 kilometer, maar hij wil 2,5 keer zo ver gaan. "Ik wil echt iets neerzetten waar je niet gemakkelijk weer overheen kunt." De grote inspiratie voor zijn opvallende missie is zijn 6-jarige dochter. "Het is zo verdrietig als je hoort dat je kindje blind is", zegt hij hoorbaar emotioneel. Ze heeft de erfelijke aandoening Amaurosis congenita van Leber (LCA). Het duurde drie maanden voordat het meisje de juiste diagnose kreeg. "Je wil als ouder zo snel mogelijk duidelijkheid. Ik ken stellen die uit elkaar zijn door zulke stress rondom hun kindje." Zelfs gespecialiseerde ziekenhuizen wisten zich geen raad. Het Bartiméus fonds stelde wel de juiste diagnose en daarom wil Björn daar nu geld voor ophalen met zijn recordpoging voor het Guinness Book of Records. Zo kunnen ook andere slechtziende en blinde ouders en kinderen worden geholpen. "De blinddoek past mooi bij het doel."

"Ik hoop dat ze trots op me is."

Voor momenten dat hij het niet meer ziet zitten, heeft hij al gedachten klaar. "Ik doe het voor mijn dochtertje. Ik hoop dat ze trots op me is. Ze roept al vaak heel blij: 'Dat is mijn papa!' als ik iets stoers doe." Komende zaterdag om negen uur gaat hij van start op een atletiekbaan in Ede. Elk uur gaat hij precies 8,5 kilometer rennen, gevolgd door rust. "Dan mag de blinddoek af, anders word je gek." Dat doet hij dus 24 keer achter elkaar. "Daarna lig ik op de bank met heel veel spierpijn, maar mijn dochtertje zal toch wel op me klimmen om te knuffelen", lacht hij.

"Het loopt uit de hand."

"Het loopt uit de hand", lacht de ultraloper. "Ik heb nu al ruim 80 mensen als crew of buddy's die mee rennen. Dat zijn eigenlijk de echte gekken", grapt hij. "Die steun is echt prachtig." Hoe die steun kan zijn, merkte hij bij het lopen van het 498 kilometer lange Pieterpad in 2021. Dat is de bekendste langeafstandsroute van Nederland. "Een wildvreemde kwam me toen een blikje cola brengen. Hij riep: 'Jij bent toch die Bjorn van die actie?' Je hebt gelukkig ook nog mensen die de wereld vooruit willen helpen." Toch stopt het na het geblinddoekte avontuur niet voor Björn. Hij wil in 2024 de Marathon des Sables gaan rennen. Dat is een barre tocht van 250 kilometer door de Sahara, die jaarlijks wordt georganiseerd in Marokko. In totaal wil hij 100.000 euro ophalen met de twee acties. "Daarna wil ik nog groter. Ik blijf altijd dromen." Lachend sluit hij af: "Door al dat rennen ga je anders naar de wereld kijken."

Björn van Loon (36) uit Waspik (foto: Omroep Brabant).

Het gezin van Loon (eigen foto).