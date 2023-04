Rico Verhoeven vertelt waarom je hem moet gaan zien in 'Black Lotus'

Rico Verhoeven kennen we natuurlijk van zijn vele wereldtitels als kickbokser, maar hij ziet het zelf wel zitten om straks als acteur door het leven te gaan. De eerste stap is in ieder geval gezet: dinsdag ging de film ‘Black Lotus’ in première. Daarin heeft hij zijn eerste hoofdrol. “Kickboksen doe ik al zo lang. Misschien ben ik wel toe aan iets nieuws. Ik hoop dat dat acteren kan zijn.”

Rico Verhoeven staat eind van dit jaar weer in de ring, maar woensdagochtend sprak het radioprogramma WAKKER! niet met de kickbokser, maar met de kersverse acteur. Dinsdag ging de film in première en dat beviel goed.

"Voor een wedstrijd heb ik een plan, dit vind ik spannender."

Vanaf woensdag kan iedereen de film bekijken. Dat vindt de acteur en vechtersbaas maar wat spannend. Misschien nog wel spannender dan een kickbokswedstrijd: “Dat heb ik al zo vaak gedaan. Ik heb het gevoel dat ik dat redelijk onder controle heb. Ik heb hard getraind. Ik heb me voorbereid en weet wat mijn gameplan is.” Met het acteren heeft hij nog minder ervaring en dat merkt hij. “Het is duidelijk een ander gevoel. Ik voel me nog niet zo zelfverzekerd", zegt hij. "Je bent afhankelijk van meningen van andere mensen. Dat vind ik lastig. Daarom is dit spannender”, voegt hij daaraan toe.

"Vliegende kogels en exploderende auto's."

In Black Lotus speelt Rico een ex-commando. Als zijn beste vriend tijdens een missie overlijdt, zet hij alles op alles om voor zijn vrouw en dochter te zorgen. Wie van actie houdt komt bij deze film zeker aan zijn trekken, verzekert Rico. "Gevechten, vliegende kogels en exploderende auto's", zegt Rico. "Als je daarvan houdt en ook een verhaal wil waarin je een beetje wordt meegesleept, dan moet je hiernaartoe", klinkt hij trots.

"Ik heb echt een nieuwe passie gevonden."