Ivo de Wijs denkt nog vaak terug aan Tilburg: 'Het kon soms knellen'

Ivo de Wijs (77) vertrok 60 jaar geleden uit Tilburg om in Amsterdam Nederlands te studeren. Hij is daar altijd blijven wonen en in Tilburg komt hij steeds minder. De succesvolle tekstdichter haalt woensdag herinneringen op aan zijn jeugd in Tilburg in het programma 'Kraak vraagt door'.

"Veel van wat ik er liefhad is er niet meer," zegt hij over zijn geboorteplaats. Maar toch denkt hij nog vaak aan zijn jeugd in het Tilburg van de jaren 50. Over hoe de katholieke kerk het leven volledig in zijn greep had. Het kon soms knellen, maar het voelde ook geborgen. "Alles was helemaal duidelijk".

Hij ging Nederlands studeren en hij werd docent, maar het cabaret werd in de jaren 70 al snel zijn belangrijkste bezigheid. Het roemruchte 'Kabaret Ivo de Wijs' speelde een toonaangevende rol op de podia toen er nog niet zo heel veel cabaret was in Nederland.

Daarna was De Wijs vooral tekstdichter. Hij schreef voor Jasperina de Jong en Jenny Arean en vele anderen, meer dan 1000 liedteksten. En hij presenteerde 20 jaar lang het VARA-radioprogramma 'Vroege Vogels'.

Liefde voor taal kreeg Ivo van huis uit mee. "Mijn ouders waren mensen van het woord. Ik moest als oudste op 1 januari een toespraakje houden namens de kinderen. Dat was goed ons best zouden doen en veel bidden." De vader van Ivo had een cateringbedrijf aan de Tuinstraat in Tilburg. En Ivo moest vaak helpen thuis. "Ik weet nog steeds hoe ik een huzarenslaatje of een Russisch ei moet klaar maken."

Als kind in de kerk merkte hij al dat het podium hem aantrok. "Ik zag dat altaar en ik dacht: daar moet ik bij zijn. Dus ik werd misdienaar en toen kon ik meedoen aan de act."

Ivo is inmiddels van God los, maar zo'n intens katholieke jeugd poets je niet zomaar weg. Op de kast in zijn werkkamer staan tientallen heiligenbeelden. "Omdat ik niet in een hemel geloof, probeer ik dan maar een hemel op aarde te maken," zegt hij wijzend naar de beelden die neerkijken op zijn bureau. Daar zit hij nog steeds vaak te werken. Niet meer zo gedreven als vroeger, maar nog steeds komen er gedichten in hem op. En hij is bezig met zijn memoires. "Niet per se om te publiceren, maar ik ben gewoon bang dat ik dingen vergeet."

Hij treedt soms ook nog op, maar er komen wel minder mensen op af dan vroeger. Schaterend van pret vertelt hij over een briefje van een jongen van elf die hem ongewild op zijn plek zette. De jongen schreef: "Beste mijnheer De Wijs, ik verzamel handtekeningen van bekende mensen. De meeste heb ik al en nu ben ik begonnen met bekende mensen van vroeger."

'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdagavond uitgezonden om 17.15 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken.