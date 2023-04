Ruud wil in vakantiehuisje wonen en stelt daarom 911 vragen aan de gemeente

Ruud en Tiny van Laarhoven zijn woedend. Ze hebben 911 vragen gesteld aan de gemeente Baarle-Nassau, maar krijgen geen antwoorden ondanks een uitspraak van de rechter. De gemeente vindt dat het echtpaar misbruik maakt van de Wet open overheid (Woo). Maar het stel wil alleen maar aantonen dat de gemeente willekeur gebruikt bij het toestaan van permanente bewoning op een vakantiepark.

In 2006 kocht het stel een huisje op Parc de Kievit in Baarle-Nassau. Ze woonden toen in Hulst in Zeeland en vierden hun vakanties op het vakantiepark aan de grens bij België. Maar door de coronacrisis had Ruud als juridisch adviseur ineens een stuk minder werk en verdiende dus ook minder.

Het stel besloot hun huis in Hulst te verkopen en permanent in Baarle-Nassau te gaan wonen. Maar toen begonnen de problemen, vertelt Tiny. “We schreven ons dus in bij de gemeente, maar vier dagen later kregen we een brief dat we hier weg moeten.” En die brief viel helemaal verkeerd. “Tientallen huisjes worden hier permanent bewoond. Dat willen we bewijzen en daarom hebben we de gemeente om informatie gevraagd.”