Veel Truckruns kunnen niet doorgaan, maar er is een oplossing

Bij de Truckrun Salland in Overijssel ging het vorig jaar helemaal mis. Een begeleidster kwam na een noodstop met haar hoofd op het dashboard terecht. Haar advocaat diende een claim in bij de organisatie. Verzekeraars pasten daarop hun voorwaarden aan, waardoor iedereen een veiligheidsgordel moet dragen. Veel organisaties moeten nu hun run afzeggen, maar de runs in onder andere Vlijmen en Roosendaal gaan wel door. "De wagens zijn misschien minder spectaculair, maar zo kan het in ieder geval."

Truckruns zijn tochten waarbij mensen met een beperking een dag op pad gaan in een grote vrachtwagen. In een groot konvooi rijden honderden trucks luid toeterend een route door een stad of dorp. De deelnemers zitten vast in de gordel op de bijrijdersstoel.

Sommige deelnemers hebben een begeleider nodig. Veel vrachtwagens hebben niet nog een stoel met gordel en dus zitten die vaak op het bed achter de stoelen.

'Afzeggen is geen optie'

Veel organisaties krijgen het niet voor elkaar om voor iedereen die meerijdt een stoel met gordel te regelen. Dinsdag werd bekend dat de Truckruns in onder andere Peelland en Tilburg daarom op het laatste moment zijn afgelast.

In Roosendaal zijn ze snel gaan zoeken naar een oplossing, want 'afzeggen is geen optie', zegt organisator Emil Jansen tegen ZuidWest tv. Op 29 april mogen begeleiders alleen mee als ze een gordel om kunnen. Dat betekent dat er kleinere wagens meerijden die wel drie gordels hebben, zoals leswagens of een bergingsvoertuig. Ook rijden de voertuigen langzamer.

Veiligheid gaat voorop

Bij de Truckrun in Vlijmen rijden op 22 april 110 trucks mee. Bij de start 31 jaar geleden werd daar al besloten geen mensen op de bedden mee te nemen. Voorzitter Leon Koolen: "Mijn voorgangers vonden dat een gevaarlijk idee en hebben dat vanaf het begin tegen truckers gezegd."

Ook toen was het een uitdaging om vrachtwagens te vinden met een dubbele bijrijdersstoel. "Vandaar dat we in de loop der jaren ook kleinere vrachtwagens zijn gaan gebruiken."

Hij begrijpt dat het jammer is dat sommige deelnemers niet meer in grote trucks kunnen, 'maar veiligheid staat voorop'. In plaats van grote trucks gaan ze op zoek naar andere oplossingen. "Vorige keer deed er een bakwagen mee en een busje van de brandweer."

'Maatschappij verandert'

Koolen vindt het nu nog belangrijker dat iedereen een gordel draagt dan vroeger. Dat heeft volgens hem te maken met het gedrag van ander verkeer. "Ik ga zelf al sinds 2004 mee. Het lijkt dat de maatschappij verandert. Iedereen denkt meer aan zichzelf en heeft meer haast."

Volgens de voorzitter zorgt dit voor onverwachte manoeuvres en daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan.

Dat er dit jaar zo veel tochten zijn afgelast, vindt Koolen vooral sneu. "We leven enorm mee, want we weten wat het voor de deelnemers betekent. Dat hebben we in de coronatijd gezien. Toen moesten we ook onze tocht afblazen. Ik weet dus zeker dat ze er goed over na hebben gedacht", zegt Koolen.

