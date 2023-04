'Beeld van Peerke Donders hoort niet in een park maar in een museum'

Het standbeeld van Peerke Donders moet verdwijnen uit het Wilheminapark in Tilburg omdat het racistisch, koloniaal en stereotyperend is. Kenneth Cuvalay en Petra Ploeg uit Tilburg vinden het beter als het ergens in een museum komt te staan. Daarom stonden ze woensdagmiddag voor de bestuursrechter in Breda. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente Tilburg om het beeld te laten staan en er alleen en bordje met uitleg bij te zetten.

Het beeld staat al sinds 1923 in Tilburg. Peerke Donders was een missionaris die in Suriname de melaatsen hielp en de bevolking wilde bekeren. Een aantal Tilburgers heeft problemen met de manier waarop Peerke is afgebeeld. Onder hen zijn veel nazaten van tot slaaf gemaakten.

Kenneth Cuvalay en Petra Ploeg spreken namens het Ubuntu Connected Front, een politieke partij die in 2017 is opgericht. Cuvulay: “Mijn voorouders worden als hulpeloos en minderwaardig afgebeeld. Peerke Donders kijkt neerbuigend op hun neer. De werkelijkheid is vervormd en daardoor is het beeld misleidend. Maar het is wel beeldvorming voor mijn kinderen, maar ook voor witte kinderen.”

'Het verkeerde verhaal'

De gemeente Tilburg heeft in maart vorig jaar besloten dat het beeld mocht blijven staan. Er moest wel een bordje met uitleg bij komen. Daarin wordt geschreven over misstanden tijdens het koloniale verleden. Over Peerke Donders zelf wordt lovend gesproken.

Volgens Petra Ploeg vertelt het beeld het verkeerde verhaal. “Het gaat om mensenrechten die grof en massaal werden geschonden. De gemeente moet haar burgers beschermen, maar schiet daarin tekort als ze dit beeld laat staan."

'Niet de waarheid'

Kenneth Cuvalay gaat nog verder en maakt in de rechtszaal met enige schroom de vergelijking met Nazi-Duitsland. "Beelden uit die tijd willen we ook niet meer zien. Het beeld van Peerke Donders vertelt niet de waarheid over de geschiedenis."

Cuvalay en Ploeg wachten de uitspraak van de rechter af. Die wordt binnen zes weken verwacht. Als ze geen gelijk krijgen van de bestuursrechter, kunnen ze het altijd nog proberen bij de burgerrechter. Die kan ook beslissen over een conflict tussen burgers en de gemeente. Dat zijn ze zeker van plan.

