Laura weet niks meer van lachgasongeluk waarbij vriendin zwaargewond raakte

Als door een wonder overleefden twee vriendinnen vorig jaar een frontale aanrijding op de Antwerpseweg in Roosendaal. Even daarvoor waren ze op de verkeerde weghelft geraakt en reden daar tegen de auto van een man uit het Belgische Essen. Van de auto waar de meiden in zaten, bleef niets over. In het wrak vond de politie drie cilinders met lachgas en ballonnen.

De rechters laveerden donderdagmorgen tussen twee uitersten in de rechtbank in Breda. Aan de ene kant zal het nooit de bedoeling zijn geweest van de 23-jarige Laura om een ongeluk te veroorzaken, waarbij haar vriendin zwaargewond raakte. Maar aan de andere kant slingerde ze al kilometers over de provinciale weg, reed ze over een dubbele doorgetrokken streep op een tegenligger en lag de auto vol lachgascilinders en (gebruikte) ballonnen.

Beide vrouwen zaten die avond tegen acht uur in hun pyjama in de auto. Laura wilde zich later nog omkleden om te gaan carnavallen en de vriendin wilde blijven slapen vanwege een ruzie thuis.

“Ik weet nog dat ik mijn vriendin ben gaan halen en daarna dat ik in het ziekenhuis lag, vertelde Laura aan de rechters. “Maar wat daartussen is gebeurd, geen idee. Mijn vriendin heeft lachgas gebruikt in de auto, weet ik van haar, maar ik doe zoiets niet.”

Niet vast te stellen

Laura had geen alcohol of drugs in haar bloed, zo wees een test uit. Het gebruik van lachgas is niet vast te stellen en daarom liet de officier van justitie die aanklacht maar vallen. “Ik denk dat ik ergens van geschrokken ben”, vermoedt Laura. “Ik heb wel vaker mensen in de auto gehad die lachgas aan het gebruiken waren. Als dan een ballon klapt of ze gaan schreeuwen, dan ben je flink afgeleid.”

Twee mensen die achter Laura reden, hebben gezien dat ze al langere tijd aan het slingeren was op de Antwerpseweg richting Roosendaal. Ter hoogte van de Doelstraat ging het mis. De toen 57-jarige bestuurder van de andere auto zag ineens twee koplampen voor zich. Door een ruk aan zijn stuur wist hij zich te redden en kwam met relatief lichte verwondingen aan zijn borst en knie nog goed weg.

Laura liep zelf een verbrijzelde knie op, maar haar vriendin was er veel slechter aan toe. Die had schade aan longen, lever en een nier. Daarnaast waren haar handen en heup gebroken en haar bovenarm verbrijzeld. Ze moest na meerdere operaties drie weken naar een revalidatiecentrum.

Roekeloos rijden

Als het aan justitie ligt, krijgt de 23-jarige Laura de maximale taakstraf van 240 uur voor roekeloos rijden en mag ze twee jaar geen auto besturen. “Wat er ook in de auto gebeurt, je bent als bestuurder altijd verantwoordelijk”, zo hield de officier haar voor. De advocaat van Laura pleitte juist voor vrijspraak. Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door het gedrag van de vriendin, zo betoogde hij.

De vriendin van Laura is inmiddels volledig hersteld van haar zware verwondingen. Laura zelf heeft nog steeds last van haar knie.

De bestuurder uit Essen wilde na het ongeluk geen contact met de meiden, maar zijn vrouw liet eerder aan Omroep Brabant weten dat ze met hen meeleven. “Natuurlijk, ze waren onverantwoord bezig. Maar die ene seconde bepaalt misschien wel de rest van hun levens. Terwijl ze heus niet die auto in zijn gestapt met idee om een ongeluk te veroorzaken."

Meneer is niet rancuneus, wist de rechter. “En voor jou en je vriendin is het allemaal goed afgelopen. Jullie hadden een engeltje op jullie schouder, want als je dat wrak ziet, dan het is het een wonder dat jullie daar levend uitgekropen zijn.”

De uitspraak is op 26 april.

