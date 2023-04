Dit beest glibbert door Brabant, maar hoeveel het er zijn weet niemand

Is het een slang of toch niet? Dit geheimzinnige beestje glibbert door Brabant. Hoeveel het er zijn, is de grote vraag. Bioloog Jeroen van Delft roept daarom de hulp in van Brabanders, want hij wil graag weten waar dit reptiel te vinden is.

Is het een slang? Nee, de hazelworm lijkt er wel op, maar het is een hagedis zonder pootjes. Van Delft werkt voor RAVON. Deze stichting doet, samen met bureau Ecologica, onderzoek naar het reptiel. Dat gebeurt op verzoek van de provincie, want die wil in kaart brengen hoe vaak en waar het dier voorkomt. Voor de regio Breda riep ze eerder al de hulp in van het publiek. “Van Bergen op Zoom tot Breda is bekend dat de hazelworm daar in honderd jaar 26 keer gezien is. Met dank aan het publiek weten we nu waar belangrijke groepen hazelworm leven.”

“Als mensen ‘m gezien hebben, spreken ze vaak van een fantastische natuurervaring."

Het onderzoek van RAVON richt zich nu op een gebied tussen Alphen, Tilburg en Esbeek. Maar waarom is onderzoek zo belangrijk? “Het dier komt hier al duizenden jaren voor, daar mag je zuinig op zijn. Om ze te beschermen moet je op z’n minst weten waar ze voorkomen.” Het beestje eet vooral naaktslakken. Voor roofvogels, dassen en egels is het een smakelijke prooi: “Het is één hapklare brok eiwitten. Het is een schakel in de voedselketen.” Wie de hazelworm tegenkomt in de bossen, vergeet hem niet snel, zegt Van Delft. “Zo’n worm maakt indruk, juist omdat het op een slang lijkt. Als mensen hem gezien hebben, noemen ze dat vaak van een bijzondere ervaring. Voor kinderen is het helemaal te gek.”

“Slangen kronkelen heel erg, hazelwormen zijn veel stijver en bewegen veel minder soepel."

De hazelworm kan zo’n dertig tot veertig centimeter lang en zo dik als een duim worden. “Dat is indrukwekkend, maar het dier is totaal ongevaarlijk.” Fanatieke wandelaars en hardlopers en mensen die veel buiten zijn, kunnen het dier tegenkomen in de bossen. Bijvoorbeeld als het een bospad oversteekt. In Brabant gaat het om gebieden met iets betere grond: beekdalen, oude bossen en landgoederen. “Denk aan het Groene Woud, maar ook het Liesbos bij Breda en De Regte Heide pal onder Tilburg. Daaromheen zijn ook allerlei gebieden waarvan we vermoeden dat hij daar leeft.” Stel je komt hem tegen, hoe weet je dan zeker dat het geen slang is? “Slangen kronkelen heel erg, hazelwormen zijn veel stijver en bewegen veel minder soepel. Ook heeft hij vaak één kleur. Slangen hebben vaak vlekjes en streepjes. En de hagedis heeft oogleden, dat hebben slangen niet. Dat maakt de blik van een slang veel killer en doordringender.” Denk jij een hazelworm gezien te hebben? Dan kun je daarvan melding doen bij RAVON via [email protected]. Ook als dat al een tijdje geleden is, horen ze graag van je. Foto's en filmpjes kun je meesturen.

Jeroen van Delft (RAVON) tijdens veldonderzoek naar salamanders.

Bekijk onderstaande beelden om te zien hoe het dier zich beweegt.