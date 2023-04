Fred krijgt opeens geen thuiszorg meer: 'Onze hulp moest bijna huilen'

Thuiszorgverlener CCC Thuis in Zorg in Kaatsheuvel is failliet. Cliënten moesten van het personeel horen dat er na vrijdag opeens geen thuishulp meer voor hen klaar staat. Een van die cliënten is Fred. Na een herseninfarct halen medewerkers van CCC Thuis in Zorg hem elke dag uit bed. Ze wassen hem, kleden hem aan en leggen hem weer op bed. Zijn vrouw Henny zit met de handen in het haar.

Het idee dat ze na vrijdag geen hulp meer krijgen, levert flinke stress op voor Henny. "Een weekend overleven lukt me misschien wel. Maar ik heb een verbrijzelde pols en een kunstschouder. Ik kan mijn man eigenlijk helemaal niet zelf helpen", zegt Henny wanhopig. "Dit is verschrikkelijk!" Fred kreeg vier weken geleden een herseninfarct. Sindsdien is hij afhankelijk van de thuiszorg. "We hebben gisteren in het ziekenhuis gehoord dat hij niet meer beter wordt. Daar moeten we mee dealen en nu komt dit erbij", zegt Henny geëmotioneerd.

"Schandalig, we zijn zwaar gedupeerd."

Het valt op dat Henny, net als veel andere cliënten, pas zo laat wordt ingelicht door het bedrijf. Donderdag zou het hoofdkantoor alle cliënten bellen om ze te vertellen dat ze vanaf vrijdag op zoek moeten naar een andere aanbieder. "Maar de medewerkers hadden daar geen vertrouwen in en ze hebben het ons zelf al verteld", zegt Henny. "Schandalig", noemt ze de manier van werken van de zorgaanbieder. "Ik ben nog steeds niet gebeld door het hoofdkantoor. Alles wat ik weet, weet ik van de verpleegkundige. Zij konden mij ook niet vertellen wat ik nu moet doen of waar ik om hulp kan vragen", zegt Henny wanhopig. "We zijn zwaar gedupeerd", vindt ze.

"De verpleegkundige was bijna aan het huilen."