322 werknemers verliezen baan bij failliet bouwbedrijf ASK Romein

Bouwbedrijf ASK Romein in Roosendaal gaat 'ongeveer' 322 werknemers ontslaan. Dat meldt een van de curatoren donderdag. Eerder deze week vroeg het bedrijf faillissement aan.

De curatoren onderzoeken nog steeds of er een doorstart of overname mogelijk is van de failliete onderdelen van het bedrijf. Doel is volgens de curator onder meer om werkgelegenheid te behouden.

Werknemers van het bedrijf vertellen aan Omroep Brabant dat ook zij nog geen duidelijkheid hebben gekregen. De oorzaken van het faillissement zijn nog onbekend en worden onderzocht.

De 322 werknemers van de failliete onderdelen weten in ieder geval dat hun ontslagprocedure nu in gang is gezet. Ze krijgen maximaal zes weken hun loon uitbetaald door uitkeringsinstantie UWV.

Faillissement

Dinsdag werd bekend dat een deel van ASK Romein failliet is verklaard. Het gaat om de vestigingen in Roosendaal, Katwijk (Zuid-Holland) en Sluiskil (Zeeland). Het faillissement geldt niet voor de bedrijfsonderdelen buiten Nederland.

ASK telde voor de ontslagronde ruim 500 werknemers. In het jaarverslag over 2021 schreef ASK Romein al dat bepaalde projecten uit dreigden lopen op miljoenenverliezen. Zo zou het verlies op de bouw van een datacenter in Denemarken in totaal 22,8 miljoen euro bedragen. Dat zou te onder meer komen door tegenvallers tijdens de coronapandemie.

ASK Romein werkte aan verschillende projecten op het gebied van bijvoorbeeld staal- en bruggenbouw. Ook werkte ze aan een nieuw distributiecentrum voor supermarktketen Jumbo. Volgens Jumbo komt de bevoorrading van de winkels niet in problemen.

LEES OOK: Bouwbedrijf ASK Romein failliet, honderden banen op het spel