Enorme ravage na de grote brand bij Axell Logistics gezien vanuit de lucht

Foto: Marcel van Dorst/Eye4Images Foto: Marcel van Dorst/Eye4Images Volgende Vorige 1/3 Ravage dagen na de brand in Etten-Leur

Een paar dagen na de brand bij transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur is duidelijk hoe enorm de schade is. Op dronebeelden is te zien dat er weinig meer over is van het magazijn van het transportbedrijf.

De wanden van het pand zijn zwartgeblakerd en tot aan de grond toe afgebrand. Zelfs het geraamte van het gebouw is vervormd. Het magazijn ging maandag in vlammen op, toen er kortsluiting ontstond in een meterkast. De zes hallen waren gevuld met tienduizenden pallets met petflesjes. Daardoor verspreidde het vuur zich razendsnel. De gitzwarte rookwolken waren zelfs buiten Brabant te zien. Scherven in weilanden

Op het dak lagen 1500 zonnepanelen, die ook in vlammen zijn opgegaan. Deeltjes daarvan zijn in de omgeving neergekomen. Dat heeft grote gevolgen voor boeren in de buurt. De veiligheidsregio adviseert hen om hun dieren tijdelijk op stal te houden. Ook moeten ze het voer goed controleren op mogelijke scherven van de zonnepanelen. LEES OOK: Verwoestende brand Etten-Leur onder controle, blussen duurt nog uren Neerdalende scherven na brand: boeren aangeraden dieren op stal te zetten