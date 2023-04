Heijmans haalt camera's van het dak bij kantoor in Eindhoven

Bouwbedrijf Heijmans heeft de camera's uitgeschakeld, die ze op het dak van het kantoor van Heijmans Infra aan de Boschdijk in Eindhoven had staan. Enkele camera's waren gericht op de straat en de omgeving. Dat mag niet volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De camera's worden binnenkort weggehaald.

Na vragen van Omroep Brabant over de camera's concludeerde het bedrijf zelf ook dat het in overtreding was. Heijmans zal aan bedrijven en bewoners in de omgeving laten weten waarvoor de camera's waren bedoeld en dat ze worden verwijderd.

Testcamera's

Op het dak van Heijmans aan de Boschdijk staan acht camera's van verschillende merken en types. Die camera's worden volgens het bedrijf getest om later te worden ingezet voor de veiligheid van het verkeer bij wegwerkzaamheden.

De camera's draaien op software die Heijmans mee ontwikkelt. Die programma's worden eerst getest op de verschillende camera's voordat ze worden ingezet bij wegwerkzaamheden, zo laat het bedrijf weten.

Geen opnames, opslag of doorsturen

Volgens Heijmans werden de beelden alleen getoond op de monitoren in het gebouw. De beelden zijn niet opgenomen, opgeslagen of doorgestuurd naar anderen. Toch moet het bedrijf voldoen aan de regels van de AVG.

Heijmans gaat nu op zoek naar een nieuwe plek om te testen, waarbij alleen gebouwen en terreinen van het bedrijf in beeld komen. Alleen bij het kantoor in Eindhoven werden de camera's getest. Dat zou al sinds 2020 gebeuren.