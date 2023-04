Politiecommunicatie faalt tijdens Paaspop: 'Meer problemen bij festivals'

Tijdens Paaspop werkte opnieuw het communicatiesysteem C2000 van de politie niet. Dat melden agenten aan Omroep Brabant en is bevestigd door de politievakbonden. “Dit is superzorgelijk en heel erg gevaarlijk”, zegt Maarten Brink namens vier vakbonden. “Ik verwacht een hoop gedoe tijdens het hele festivalseizoen.”

De hele zaterdag konden agenten amper met elkaar communiceren. En dat heeft agenten een onveilig gevoel gegeven tijdens het festival met 35.000 bezoekers. “Het geluid was blikkerig en onverstaanbaar”, weet Brink te vertellen. “Een uur lang was er zelfs helemaal geen communicatie mogelijk. Agenten konden geen contact met elkaar en met de meldkamer krijgen.”

"De problemen spelen op heel veel plekken en dat is zeer ernstig.”

Op paaszondag is daarom een extra zendmast bij het festivalterrein in Schijndel geplaatst. Maar ook daarmee waren niet alle problemen opgelost. Het haperende C2000-systeem veroorzaakt onveilige situaties voor agenten maar ook voor festivalbezoekers. “Soms moet de politie tijdens een reanimatie medische informatie doorgeven. Als het communicatiesysteem dan niet werkt, kan de patiënt daar de dupe van zijn.” Maarten Brink noemt de situatie ‘superzorgelijk’. “Dit is niet voor het eerst. De problemen spelen op heel veel plekken en dat is zeer ernstig.” Een oplossing is niet eenvoudig, weet de vakbondsman. “Het systeem heeft nooit goed gewerkt. Nu hebben we ook nog te maken met verouderd materiaal. De dekking is niet goed en omvormers van zonnepanelen zorgen voor storingen.”

“We voorzien problemen bij alle festivals."

Half maart waren er ook al problemen. Agenten probeerden tijdens een arrestatie in Bergen op Zoom versterking op te roepen, maar ze kregen geen contact met de meldkamer. Een agent raakte gewond door een stomp in het gezicht. Een paar dagen eerder kreeg een agent in Breda geen contact met de meldkamer. Begin maart lag het communicatiesysteem eruit tijdens een klopjacht op overvallers in Rijsbergen. Dat zorgde voor een zeer gevaarlijke situatie. Paaspop wordt gezien als de opener van het festivalseizoen. Deze lente en zomer volgen er nog honderden festivals. Daarmee zullen de problemen ook groter worden, denkt Brink. “We verwachten problemen bij alle festivals. Dit is niet zomaar opgelost.” Dit weekend staat Rebirth in Haaren op het programma. Ook Koningsdag komt eraan. “Organisaties en de veiligheidsregio’s moeten nu gaan bedenken hoe het systeem probleemloos kan werken. Geld mag daarbij geen rol spelen. De veiligheid moet voorop staan.” Brink denkt aan extra zendmasten bij festivals, zodat de dekking in ieder geval goed is.

“Agenten zijn het spuugzat, boos en teleurgesteld."