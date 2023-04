Oekraïners ruziën met jongeren die bij hun opvang komen 'chillen'

Bewoners van de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Koningin Emmalaan in Best hebben het woensdagmiddag aan de stok gekregen met een aantal jongeren. De jongeren zouden op deze plek volgens de politie aan het chillen zijn geweest. De vluchtelingen waren hier niet van gediend, ook omdat de opvangplek verboden is voor mensen die er niet verblijven.

De Oekraïners vroegen aan de jeugdige groep om te vertrekken. Toen ze dat niet wilden, ontstond er een ruzie en die leidde tot wat duw- en trekwerk, zo meldt de politie.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook geen aangifte gedaan. De politie zal de voormalige school extra in de gaten houden bij surveillances. Ze weet om welke jongeren het gaat.

Of bij de ruzie onder anderen een hoogzwangere vrouw is geduwd, wat eerder werd gemeld, is de niet duidelijk.

In de voormalige Wilhelminaschool worden sinds begin dit jaar ongeveer zestig gevluchte Oekraïners opgevangen. Volgens de politie is het voor het eerst dat er zoiets vervelends op deze plek is geweest.