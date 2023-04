Michael van Gerwen weer in halve finale uitgeschakeld

Michael van Gerwen is in de elfde ronde van de Premier League uitgeschakeld in de halve finales. De 33-jarige dartgrootheid uit Vlijmen verloor in het Engelse Brighton met 6-5 van Gerwyn Price.

Weer geen dagzege dus voor Van Gerwen. Toch gaat hij als leider van het klassement de twaalfde ronde in, die volgende week in Rotterdam Ahoy wordt afgewerkt.

Van Gerwen wist tot nog toe drie speelronden te winnen in de topcompetitie. Zijn laatste dagzege was in maart in Liverpool, de zesde speelronde.

Hij had zich in Brighton wel overtuigend voor de halve finales geplaatst door de Belg Dimitri Van den Bergh te verslaan met 6-2. Van Gerwen kwam 2-1 achter. Daarna won hij vijf legs op rij. Het was de elfde achtereenvolgende keer dat Van Gerwen van de Belg won.

De halve finale tegen Price was hoogstaand en spannend. De Welshman had vijf matchdarts nodig om te winnen. Van Gerwen was in de partij één keer dichtbij een 9-darter.

Price won het toernooi in Brighton uiteindelijk door in de finale Michael Smith met 6-3 te kloppen. Hij kijkt ernaar uit om ook in Rotterdam Van Gerwen van een dagzege af te houden. De Vlijmense favoriet begint de twaalfde ronde met een partij tegen Nathan Aspinall.