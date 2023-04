Ziekenhuizen en gemeenten slecht bereikbaar door telefoonstoring

Een aantal ziekenhuizen en gemeenten in Brabant hebben last van een landelijke telefoonstoring. Er kan niet naar Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven worden gebeld. Ook het uitgaand telefoonverkeer is verstoord. De gemeenten Asten, Best, Deurne, Hilvarenbeek en Maashorst zijn telefonisch totaal onbereikbaar. De problemen begonnen rond zeven uur vrijdagochtend.

De ziekenhuizen en gemeenten zijn klant van Vodafone. Ze hebben allemaal last van een storing op het mobiele netwerk van dit bedrijf. Dit kan mobiel bellen onmogelijk maken. Ook bellen naar alarmnummer 112 kan moeilijker gaan, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook de brandweer en de politie in Zuidoost-Brabant waarschuwen hiervoor.

Bellen met nood-GSM's

In Bernhoven kan alleen met nood-GSM’s vanuit het ziekenhuis naar buiten worden gebeld. Deze toestellen zijn op alle afdelingen uitgedeeld. Bernhoven is voor spoed bereikbaar via het noodnummer 0413-870300. Het interne telefoonnetwerk in het Udense ziekenhuis werkt wel zoals het hoort.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch had hinder van de storing, maar hier zijn de problemen voorbij.

Vodafone waarschuwt klanten dat zij wel contact zouden kunnen hebben met 112, maar niets horen of niet verstaanbaar kunnen zijn voor de telefonisten van het alarmnummer. Het bedrijf geeft als tip om 112 met een vaste telefoon te bellen.

Vodafone meldde de storing in de vroege vrijdagochtend. Het bedrijf zegt de oorzaak te hebben gevonden en stelt dat de storing al minder erg aan het worden is. Bij problemen kunnen Vodafone-klanten het best bellen via diensten als WhatsApp of FaceTime. Omdat dat internetdiensten zijn, zijn die niet getroffen.

Een alternatief is de 112NL app. Hiermee kunnen mensen bellen met de 112-telefooncentrale, maar ook chatten. De app heeft ook een vertaalfunctie voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken. Die kunnen dan toch chatten met 112 in noodsituaties. Ook voor doven en slechthorenden en mensen die moeite hebben met praten is de app praktisch.

Het storingsnummer van Enexis is alleen slecht bereikbaar voor mensen die een abonnement bij Vodafone hebben.