Ziekenhuizen en gemeenten weer bereikbaar na telefoonstoring

De storing bij Vodafone die vrijdag de hele dag heeft geduurd was pas rond vier uur in de middag opgelost. De problemen begonnen rond zeven uur in de ochtend en verschillende gemeenten en ziekenhuis konden niet worden gebeld. Ook het uitgaande telefoonverkeer was verstoord. De gemeenten Asten, Best, Deurne, Hilvarenbeek en Maashorst waren telefonisch totaal onbereikbaar.

Diverse ziekenhuizen, zoals het Máxima Medisch Centrum (MMC), hadden tijdelijke telefoonnummers voor spoedgevallen. Vodafone had bijna heel de vrijdag een storing op het mobiele netwerk waardoor mobiel bellen onmogelijk was. Ook bellen naar alarmnummer 112 kon daardoor moeilijker gaan, zo meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bellen met nood-GSM's

In Bernhoven kon alleen met nood-GSM’s vanuit het ziekenhuis naar buiten worden gebeld. Deze toestellen werden op alle afdelingen uitgedeeld. In het Jeroen Bosch Zieknhuis in Den Bosch waren de problemen eerder op de dag al voorbij. Vodafone waarschuwde klanten dat zij wel contact zouden kunnen hebben met 112, maar dat zij dan niet verstaanbaar waren voor de telefonisten.

De oorzaak werd in de middag gevonden maar het kostte Vodafone wat tijd voordat het probleem volledig opgelost was. De Vodafone-klanten kregen als tips dat zij via diensten als WhatsApp of FaceTime moesten bellen. Omdat dat internetdiensten zijn, waren die niet getroffen.

Voor 112 was de oplossing de 112NL app. Hiermee kunnen mensen bellen met de 112-telefooncentrale, maar ook chatten. De app heeft ook een vertaalfunctie voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken. Die kunnen dan toch chatten met 112 in noodsituaties. Ook voor doven en slechthorenden en mensen die moeite hebben met praten is de app praktisch.