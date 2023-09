Families en bedrijven bezitten bossen in Brabant, maar wat doen ze ermee?

Een sluipmoordernaar voor de bodem. Zo noemt Staatsbosbeheer stikstof. Dat is slecht nieuws voor de Brabantse bossen, waar bijvoorbeeld bramen en brandnetels die goed tegen stikstof kunnen, andere soorten verdringen. Dat is ook een probleem voor particuliere bosbezitters en daar hebben we er meerdere van in Brabant. Uit gegevens van het Kadaster, dat bijhoudt van wie alle grond en gebouwen zijn, blijkt dat niet alleen milieuorganisaties en gemeentes veel bos bezitten. Ook een aantal families en bedrijven zijn boseigenaar. Hoe komen zij aan dat bos en wat doen ze ermee?

De familie die het meeste bos bezit in Brabant is de familie Van Puijenbroek, bekend van de textielfabriek in Goirle. De familie heeft onder de bedrijfsnaam Gorp en Rovert BV zo'n 830 hectare bos in onze provincie. Dit gaat onder andere om het uitgestrekte landgoed Gorp en Roovert, in het grensgebied tussen Goirle, Hilvarenbeek en Poppel.

Familie Margraff

Marrobel BV staat met 185 hectare op de tiende plek bij bedrijven die bos bezitten. Marrobel zegt je waarschijnlijk weinig. Het bedrijf beheert het bezit van de familie Margraff.

Deze familie is vooral bekend vanwege de excentrieke Ewald Margraff, die in 2003 om het leven kwam door een brand in zijn landhuis Zionsburg in Vught. Uit zijn erfenis ontstond Marrobel BV, onderdeel van de Margraff Stichting. Veel van die bossen heeft de stichting al zo'n 100 jaar in bezit.

Na de oorlog was Ewald Margraff op zijn manier al bezig met natuurbescherming. Volgens de huidige rentmeester Thomas Houwen is dat eigenlijk niks-doen-beheer. "Dus gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Wij komen heel weinig in de bossen die wij beheren. Wij doen daar alleen het hoognodige, bijvoorbeeld onderhoud aan de paden, maar voor de rest echt niks."

Op één park na, zijn alle bossen van de Margraff Stichting vrij toegankelijk voor publiek. Volgens Houwen is er veel belangstelling voor de bosgebieden van Stichting Margraff. "Mensen komen van heinde en verre kijken hoe bos er uitziet als je er 75 jaar niets aan doet."

Brabant Water

Bekender bij het grote publiek is waterbedrijf Brabant Water, die volgens het Kadaster zo'n 1147 hectare bos in bezit heeft. Maar waarom heeft Brabant Water zoveel bos in bezit?

"Het is voor het Brabantse drinkwater van belang dat regenwater zo schoon mogelijk de grond in kan trekken. Vrij van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen die door de mens worden gebruikt. Natuur is de beste manier om daarvoor te zorgen. Het houdt regenwater vast en zuivert het water terwijl het de bodem in trekt", aldus woordvoerder Pyter Hiemstra.

In Brabant wordt in 35 gebieden grondwater gewonnen voor drinkwater en al die gebieden zijn natuurlijk ingericht. Hiemstra: "Ik denk dat het voor veel mensen een complete verrassing is dat hun drinkwater uit natuurgebieden en bossen uit de buurt komt. Ik noem het Brabantse drinkwater daarom ook wel eens een natuurlijk streekproduct."

