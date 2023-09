Stikstof bedreigt Brabantse bossen, maar van wie zijn die eigenlijk?

De Brabantse bossen hebben het zwaar. De meeste staan op droge zandgronden en die hebben flink te leiden onder stikstofuitstoot. Dat is ook slecht nieuws voor de eigenaren van al dat bos, maar wie zijn dat eigenlijk? Naast milieuorganisaties en de staat duiken ook meerdere gemeenten op in de lijst van grootste bosbezitters van onze provincie, zo blijkt uit data die Omroep Brabant opvroeg bij het Kadaster dat de eigenaren van grond en gebouwen bijhoudt.

Omroep Brabant kreeg inzicht in de eigenaren van Brabantse bossen.

Uit de informatie komt deze top 5 van grootbezitters naar boven:

Staatsbosbeheer (12.719 hectare)

Brabants Landschap (7.043 hectare)

Natuurmonumenten (5.919 hectare)

Defensie (3.174 hectare)

ASR Verzekeringen (1438 hectare)

Direct hierna volgen enkele gemeenten:

Gemeente Bergeijk (1375 hectare)

Gemeente Land van Cuijk (1329 hectare)

Gemeente Maashorst (1202 hectare)

Gemeente Someren (978 hectare)

Gemeente Deurne (948 hectare)

Gemeente Reusel-De Mierden (850 hectare)

Gemeente Eersel (807 hectare)

Natuurbescherming

Waarom milieuorganisaties zoveel hectare bos in onze provincie beheren lijkt duidelijk: het beschermen van de natuur is een van hun belangrijkste taken.

Nummer vier op de lijst, Defensie, gebruikt de vele hectare bos die ze bezit op haar beurt weer als schiet- en oefenterrein. Daarna volgen de gemeenten, en iets lager op de lijst vinden we ook de nodige landgoederen van Brabantse families. 1039 hectare is in het bezit van particulieren.

Belegging voor later

Nummer vijf op de lijst van bosbezitters is ASR. Wat moet een verzekeraar met bijna 1500 hectare bos op Landgoed de Utrecht bij Hilvarenbeek? “Het landgoed kreeg zijn naam van Levensverzekerings-Maatschappij Utrecht, de voorloper van ASR”, vertelt een woordvoerder.

In 1898 stichtte de verzekeraar het landgoed als belegging. Vandaag de dag kunnen mensen er wandelen en gaat de opbrengst van het hout naar de verzekeraar.

Houtproductie

Na de verzekeraar volgen er zeven Brabantse gemeenten, samen goed voor 7489 hectare aan bomen. Die bomen staan er al lang. Zo lang dat niet altijd meer bekend is waarom de gemeente eigenaar is: “We weten het niet zeker, maar we denken dat het is ontstaan voor de houtoogst”, zo laat de gemeente Land van Cuijk weten. De gemeente Reusel-De Mierden antwoordt dat dit ‘van oudsher’ al zo is.

De gemeenten hechten vooral aan de natuurwaarde. “Maashorst wil graag de groenste gemeente zijn van Nederland. Door zelf eigenaar te zijn van een groot bosgebied, bepalen we zelf wat daarmee gebeurt.” Een visie die de andere gemeenten delen. De gemeenten die Omroep Brabant sprak hebben al hun bossen opengesteld voor publiek.