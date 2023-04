Sem Jansen zingt duetten met de vrouw die hij vroeger was

Muzikant Sem Jansen uit Helmond ging tot 2018 door het leven als Britt. Hij ontdekte dat het vrouw-zijn niet bij hem paste en besloot in transitie te gaan. Dat was spannend, want hoe zou zijn zangstem de hormoonbehandelingen doorstaan? Het was een pure gok, maar het kwam goed en nu staat hij op het podium met zijn show 'Who the fuck is Britt'. Het unieke is dat hij in die show duetten zingt met zijn vroegere ik. Zondag vertelt hij erover in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Britt maakte sinds 2011 deel uit van de internationaal vermaarde 'Leif de Leeuw-band', waarmee hij nu ook zijn eigen concerten doet. Sem won ook de tv-talentenjacht Hit The Road. Gitaarspelen en zingen deed hij al van kinds af aan. Op het conservatorium in Tilburg studeerde hij klassiek gitaar en kreeg hij de Jacques de Leeuwprijs als grootste talent van zijn studiejaar. Zo op het oog lachte het leven hem toe, maar toch voelde hij zich vaak somber en depressief. Het duurde tot na zijn twintigste voor hij ontdekte wat er niet goed was. Het vrouwenlichaam waarin hij was geboren, paste niet bij hoe hij zich voelde. In 2018 zag hij geen andere weg meer dan transitie. Maar kort voordat hij aan de hormonen ging, nam hij een half album op met zijn vrouwenstem. Daar voegde hij later zijn mannenstem aan toe en dat leidde tot het album 'Uncle Sem'. Waarop de man Sem van nu zingt met de vrouw Britt van toen. Verder in KRAAK

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg schuift ook aan in KRAAK. Hij maakt zich bezorgd over het grote aantal giftreinen dat door de Brabantse steden raast. KRAAK wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken.