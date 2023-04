Samen naar huis fietsen na stapavond: 'Anders voel ik me niet veilig'

Jongeren fietsten donderdagnacht na een stapavond in Eindhoven met een veiliger gevoel naar huis dankzij drie communicatiestudenten. Met de campagne 'Veilig tot 't Eindje' willen de meiden een onveilig gevoel op de fiets tegengaan. Straatintimidatie komt rondom de uitgaanscentrum Stratumseind vaak voor. "In mijn eentje ben ik continu op mijn hoede."

Aangesproken worden door vreemden of nagefloten worden op de fiets: Cheyenna, Gioia en Mayke krijgen er alle drie mee te maken na een stapavond op Stratumseind in Eindhoven. Toen zij voor hun studie communicatie een maatschappelijk probleem moesten aankaarten, kwamen zij bij dit onderwerp uit.

Daarom hielden de meiden donderdagnacht met toestemming van de gemeente Eindhoven de actie Veilig tot 't Eindje. Op het Catharinaplein vlak bij het uitgaansgebied hingen borden van zeven stadsdelen aan de bomen. Jongeren verzamelden zich bij 'hun' boom en fietsten in groepen naar huis. Daarbij kwamen ook mooie gesprekken op gang.

Straatintimidatie zorgt bij andere jongeren ook voor een onveilig gevoel op de fiets, blijkt uit het onderzoek van de studenten. "Daar zaten hele schrijnende verhalen tussen", vertelt Mayke. "Zelf fiets ik graag snel naar huis met muziekoortjes in, maar soms voelen die oortjes ook onveilig. Als ik alleen fiets, ben ik continu op mijn hoede."

De studenten kozen bewust voor deze aanpak. "Daders van straatintimidatie aanpakken is erg lastig. Bij ieder slachtoffer verschilt de grens van wat hen een onveilig gevoel geeft. We hopen met deze campagne dat gevoel weg te nemen", vertelt Cheyenna.

"De meiden spraken over de straatintimidatie die zij meemaakten", vertelt Sanne Snip van Fama Volat, het marketing communicatiebureau dat de actie opzette. "De jongens maakten zich zorgen over hun zusje of vriendin. Die bellen ze soms zodat ze weten dat die veilig thuiskomen."

Daders hebben namelijk lang niet altijd door dat zij een onveilig gevoel veroorzaken. "Nafluiten is niet direct negatief. Maar als het in het donker gebeurt als ik alleen ben, voel ik me toch onveilig", vertelt Cheyenna.

De drie studenten vinden het een hele eer dat hun schoolproject wordt uitgevoerd. "Dat is supertof. We zijn echt aan het nagenieten van donderdagnacht." Voor nu was het een eenmalige actie.