Als dit bureau kon praten ging het over carnaval en de jaren na de oorlog

“Als dit bureau kon praten dan zou het heel wat te vertellen hebben.” Het kantoormeubel van oud-burgemeester en voormalig minister Herman Witte heeft voor restaurateur Ferd Quik een bijzondere betekenis. “Het vertelt het verhaal over Bergen op Zoom, Eindhoven en Nederland.”

Sinds zaterdag staan het bureau en de bijbehorende kasten in de burgemeesterskamer van het stadhuis in Bergen op Zoom. De plek waar Herman Witte tussen 1945 en 1952 burgemeester was. Bij zijn afscheid kreeg hij de meubels cadeau. Als minister en burgemeester van Eindhoven nam hij het bureau steeds mee.

In 1973 overleed Herman Witte. Zijn jongste zoon Paul: “Toen mijn moeder in 2019 ging verhuizen, vond ik allerlei foto’s en krantenknipsels in het bureau. Daaruit bleek onder meer een enorme dankbaarheid van de mensen in Bergen op Zoom bij het afscheid van pa. Er was een bijzondere band was tussen hem en de stad."

Herman Witte was lid van de KVP, een van de voorlopers van het CDA. De politicus was geliefd in Bergen op Zoom vanwege zijn voortvarende aanpak van de woningnood. Ook wist hij in 1946 de bisschop, de deken en de pastoors over te halen om hun weerstand tegen het carnaval opzij te zetten. Bergen op Zoom was daarmee een van de eerste plaatsen waar het volksfeest na de oorlog in ere hersteld werd.

In 1952 werd Herman Witte minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het Kabinet Drees. Tussen 1959 en 1973 was hij burgemeester van Eindhoven.