250.000 euro contant gevonden, deel was verstopt in kofferbak van auto

In Oosterhout heeft de politie 'op meerdere plekken' ruim 250.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Een deel van het geld was verstopt in een kofferbak van een luxe auto.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het geld werd 4 april gevonden. De politie maakt dat nu pas bekend. De politie startte het onderzoek nadat een bedrijf aan de Bredaseweg in Oosterhout miljoenen aan contant geld op zijn bankrekening stortte. Naast het geld werden zes voertuigen, waaronder twee luxe personenauto’s, in beslag genomen. Er is niemand opgepakt. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek.