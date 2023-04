Nog meer problemen met falend politiesysteem C2000, verwacht minister

Het haperende communicatiesysteem van de politie gaat de komende tijd waarschijnlijk nog meer problemen opleveren. Dat stelt de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Het zogenoemde C2000-netwerk haperde afgelopen maanden meermaals, zoals afgelopen weekend bij Paaspop in Schijndel en vorige maand tijdens een klopjacht op overvallers in Rijsbergen.

Afgelopen weekend haperde het communicatiesysteem van de politie op Paaspop. Half maart kregen agenten in Bergen op Zoom geen contact met de meldkamer tijdens een arrestatie. Begin maart viel het C2000-netwerk meermaals uit tijdens een achtervolging van drie overvallers in Rijsbergen. Levensgevaarlijk, noemde de politiebond dat destijds.

De Nationale Politie noemde zorgen over het haperende systeem vrijdag niet terecht. "Het systeem heeft geen grote veiligheidsproblemen opgeleverd, ook niet tijdens Paaspop. Het is geen disfunctioneel systeem", zei de woordvoerder. "Het moet wel vervangen worden want het is oud en vergt veel onderhoud."

In de dekking van het communicatiesysteem ontstaan vaker problemen. De verwachting is zelfs dat dit de komende jaren alleen nog maar toe gaat nemen. Dat antwoordt minister Yesilgöz op Kamervragen van de PvdA.

'Problemen hebben mijn volle aandacht'

"Problemen over de dekking van C2000 kunnen op veel manieren ontstaan, zoals veranderingen in het landschap, de bebouwde omgeving en storende radiobronnen. Deze problematiek neemt naar verwachting de komende jaren verder toe en heeft mijn volle aandacht", schrijft Yesilgöz.

Volgens de minister staan er dan ook dag en nacht mensen klaar om het netwerk in de gaten te houden en problemen aan te pakken. "Het kunnen communiceren met collega’s en meldkamer tijdens het werk is een belangrijke voorwaarde. We werken daarom dag in, dag uit om C2000 in de lucht te houden, verstoringen en dekkingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en te verhelpen."

Nieuw systeem

Ook worden er al maatregelen genomen om het bestaande netwerk te verbeteren, zoals aanpassingen in de software. Als het C2000-netwerk niet werkt, is er sinds november 2022 een alternatieve app, de zogenoemde 'push-to-talk app', waar hulpverleners op terug kunnen vallen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat C2000 in de toekomst wordt vervangen door een nieuw programma: Nieuwe Openbare Orde en Veiligheid Architectuur (NOOCA). Het is de bedoeling dat dit systeem in 2025 gebruikt kan worden.

