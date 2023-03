Politiebond boos over falend communicatiesysteem bij klopjacht

Politiebond ACP baalt van een slecht functionerend communicatiesysteem tijdens de klopjacht op de overvallers in Rijsbergen donderdagavond. Door het wegvallen van verbindingen op het zogenoemde C2000-netwerk konden de agenten niet goed met elkaar communiceren.

"We hebben al eerder bij de korpsleiding onze zorgen over C2000 kenbaar gemaakt, maar nu is de maat echt vol", zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg. "Als je met ruim zeventig mensen van verschillende diensten samenwerkt, waaronder ook Belgische collega's, zoals donderdagavond in Rijsbergen, moet je over betrouwbare communicatie kunnen beschikken. Zeker omdat we er rekening mee hielden dat de overvallers mogelijk vuurwapengevaarlijk waren."

Maarten Brink, ACP-voorzitter Zeeland West-Brabant, twitterde dat politiemensen hem hadden geïnformeerd over het falende communicatienetwerk bij de klopjacht. "Het is wachten op een ernstig incident. Tijd voor ingrijpen! Dit kan echt niet langer."

Bij de politieactie werden drie verdachten van een overval op een wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer aangehouden. De verdachten waren na de overval met een auto naar Rijsbergen gevlucht en daar aangehouden.

