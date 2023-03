Marije ziet aanhouding in de bosjes: 'Heb uren uit het raam gehangen'

De klopjacht op drie overvallers heeft donderdagavond veel inwoners van Rijsbergen bezig gehouden. De drie zijn in de loop van de avond opgepakt. Zij zouden een overval hebben gepleegd in Nieuwmoer in België. Marije zag vanuit haar bovenraam een van de aanhoudingen. "Bij het bushokje lag hij in de bosjes, na een hoop geschreeuw werd hij gearresteerd."

Marije bespreekt bij overbuurvrouw Joyce de situatie. "Ik heb de overvaller niet aan zien komen. Het gebeurde echt vlak tegenover mij." Ze moest van de politie naar binnen. "Ik ben toen direct naar boven gegaan om te kijken wat er gebeurde." De verdachte lag blijkbaar al een tijdje in de bosjes bij het bushokje verstopt. "Tegenover Frans de Kapper", legt Marije uit. "Een stukje verderop in de Gommerstraat stopte een politiebusje en daar kwamen een aantal agenten uit met honden." Die agenten gingen op zoek naar de verdachten en kwamen al snel bij de bushalte uit. "Daar tussen de bomen vonden ze hem en hebben ze hem aangehouden. Ik heb echt uren uit het raam gehangen." Uren later kan Marije wel lachen om alles wat er gebeurd is. "Maar ik zit nog wel vol adrenaline." LEES OOK: Hier zie je hoe de klopjacht op de overvallers in Rijsbergen begon Derde overvaller in Rijsbergen toch opgepakt, massale klopjacht is voorbij Anja ziet gewapende agenten rond huis rennen: 'Iedereen in rep en roer'