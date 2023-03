Anja ziet gewapende agenten rond huis rennen: 'Iedereen in rep en roer'

Anja Bastiaansen uit Rijsbergen hoort loeiende sirenes, ziet zwaailichten en rondrennende agenten als ze uit haar raam kijkt. Sinds half zes is in het dorp een klopjacht gaande op gewapende overvallers en dat maakt ze niet iedere dag mee. "Iedereen is in rep en roer."

Volgens Anja zoekt de politie overal, zelfs op haar terras en onder het zeil van haar sportmateriaal. "De politie komt hier continu voorbij rijden en agenten rennen over straat met wapens. Net is een van de overvallers opgepakt bij de bushalte. Eigenlijk heb ik op dit moment twee klasjes, maar ik weet niet hoe gevaarlijk het is en ik wil mijn klanten niet in gevaar brengen."

Anja heeft een sportschool, Total Body WorX aan de Antwerpseweg, en is al een uur druk bezig om al haar klanten af te bellen. "Om half zes was ik net boven in mijn appartement en stond ik te koken. Ik keek uit het raam en zag overal politie."

"Wij zijn even gaan kijken wat er allemaal aan de hand was. Agenten schreeuwden naar ons dat we binnen moesten blijven en snel terug naar huis moesten. Dat hebben we dan ook gedaan.

Corné woont aan de Antwerpseweg en zag de auto op de nabijgelegen rotonde tot stilstand komen. "Er zijn toen twee jongens uit de auto gesprongen en weggerend", legt hij uit. "Ze renden dieper het dorp in de richting van de sportschool." Daarna was er ook een hoop politie op de rotonde.

Ook een 57-jarige buurtbewoner schrok flink toen ze na haar werk het dorp binnenreed. "Toen ik bij de rotonde aankwam zag ik dat de politie een getinte man vasthad en bezig was om handboeien om te doen."

Ze vertelt dat alle langsrijdende auto's en busjes nu worden gecontroleerd door de politie. "Dan ben je blij dat ze iemand opgepakt hebben, maar nu blijken het er drie of vier te zijn. We hebben de achterdeur maar op slot gedaan. Dat doen we normaal nooit. Maar we zagen dat er een overvaller in een kliko zat, dat is toch wel angstig", aldus de vrouw.

Een ander vertelt dat ze knallen heeft gehoord. "Dit is heel spannend en onprettig. Agenten liepen hier met kogelwerende vesten. Maar er is genoeg politie, dus dat is een reden om me veilig te voelen."

