'Personeel azc-pand Gilze alleen nog met beveiliging naar binnen'

Personeel van het asielzoekerscentrum in Gilze gaat een pand op het terrein alleen nog maar onder begeleiding van beveiligers naar binnen, omdat criminele asielzoekers voor ernstige overlast zorgen. Dat meldt BN DeStem. De overlastgevers zitten ergens anders dan de andere asielzoekers, omdat ze bang voor hen zijn.

De krant heeft met diverse betrokkenen gesproken en documenten ingezien, waaruit blijkt dat recent messen, drugs, een knuppel, illegalen en gestolen telefoons zijn gevonden. Over de vondsten in het pand waar de overlastgevers zitten, is tot nu toe niet naar buiten gecommuniceerd.

In het pand, het zogenoemde gebouw 51, zouden zestien mensen zitten, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Personeel van het azc zegt dat het gaat om twintig mensen. Vaak zijn er ook nog illegalen binnen, waardoor het soms wel veertig mensen zijn.

Bewakers weggejaagd

De laatste maanden is de bewaking bij het gebouw van de overlastgevers flink opgeschroefd. Er zijn nu vier beveiligers bij dit ene gebouw. Eerder werden beveiligers belaagd en het het gebouw gejaagd.