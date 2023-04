NAC Breda weet wie voorwerpen naar Willem II-spelers gooide: 'Meld je'

NAC Breda heeft een verdachte in beeld voor het gooien van voorwerpen richting de spelers van Willem II. Dat leidde tot het definitief staken van de wedstrijd vrijdagavond. De club roept deze persoon op zich te melden.

Dat doet NAC in een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie.

Gestaakt

De Brabantse derby tussen NAC en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie is de eerste wedstrijd die is gestaakt sinds de aangescherpte regels van de KNVB. Scheidsrechter Jeroen Manschot volgde de nieuwe regels.

Hij stuurde de spelers eerst naar de kleedkamer nadat een stuk vuurwerk op het veld van het Rat Verlegh-stadion was beland. Kort na de hervatting scoorde Willem II (0-1). De Tilburgers vierden dat vlak voor de tribune met NAC-fans en kregen vervolgens bekers bier over zich heen gegooid.

Manschot staakte daarop de wedstrijd definitief. "We zetten maximaal in op het identificeren van de daders onder meer door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen", meldt de club in de gezamenlijke verklaring. "Dit zal zonder twijfel consequenties hebben, persoonsgericht of collectief."

