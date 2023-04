Oekraïense soldaat hier geopereerd: 'Nu wil ik terug naar mijn mensen'

Hij vecht al bijna tien jaar voor de vrijheid van zijn land, maar nu ligt Serhii de Oekraïense soldaat in een Geldrops ziekenhuis. Daar is geprobeerd zijn been te redden, nadat hij gewond raakte in de oorlog. Hij heeft nog veel pijn en moet eigenlijk rust houden, maar Serhii kan niet wachten om terug te gaan naar Oekraïne. Terug de oorlog in.

Hij weet nog precies hoe het gebeurde. "Het was op 9 april 2022, in de ochtend. We werden overvallen door een tank", vertelt Serhii vanuit het ziekenhuisbed. "We probeerden die tank tegen te houden. Een kameraad van mij raakte toen gewond. Ik probeerde hem te helpen. En toen begon die tank weer te schieten." Serhii werd geraakt in zijn been. Nog diezelfde dag werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Serhii was vroeger bouwvakker in Oekraïne. Maar in 2014 sloot hij zich aan bij het leger. Dat was toen Rusland de Krim had ingenomen en daarna in oosten van Oekraïne gevochten werd om de provincies Loehansk en Donetsk. Sindsdien noemt Serhii zich soldaat en vecht hij tegen de Russen. Tot hij gewond raakte.

In het Oekraïense ziekenhuis werd Serhii al geopereerd. Hij kreeg een frame om zijn been dat negen maanden bleef zitten. Maar zijn been werd niet beter, en de botbreuk raakte geïnfecteerd. En dus zocht het Oekraïense ziekenhuis hulp voor hun patiënt. Nederland is een van de landen die Oekraïne wil helpen, ook op medisch gebied. En zo kwam Serhii in Nederland terecht. Bij orthopedisch chirurg Joris de Kort van het Anna Ziekenhuis.