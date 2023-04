Gestaakt duel tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek

De voetbalwedstrijd tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek. Dat heeft het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB besloten. De gemeente en politie van Breda willen geen publiek bij het resterende deel van de wedstrijd.

De datum en aanvangstijd zullen begin volgende week worden bepaald, weet de NOS.

Voorwerpen op het veld

De streekderby werd vrijdagavond in de 71e minuut gestaakt bij een 1-0 voorsprong voor Willem II nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Het staken van de wedstrijd is in lijn met de nieuwe, strengere regels van de KNVB.

NAC weet inmiddels welke supporter tijdens het duel vuurwerk op het veld gooide. De Bredase club is volgens een woordvoerder nog op zoek naar toeschouwers die later in het duel plastic bekers bier richting spelers van Willem II wierpen. Die bekers kwamen uit hetzelfde vak als van waar het vuurwerk werd gegooid. Mogelijk zijn de daders op videobeeld te achterhalen.