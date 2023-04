Na verwoestende brand maken vrienden weiland van boer Joris schoon

Zo'n dertig vrijwilligers speuren het weiland van Joris Buijs af (foto: Imke van de Laar). Soms worden er grote stukken van zonnepanelen gevonden (foto: Imke van de Laar). Boer Joris (links) zoekt zelf ook mee (foto: Imke van de Laar). De vrijwilligers zoeken in een rechte lijn om niets over te slaan (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/4 Zo'n dertig vrijwilligers speuren het weiland van Joris Buijs af (foto: Imke van de Laar).

Hij zat in zak en as, melkveehouder Joris Buijs uit Eten-Leur. Maandag was er een grote brand bij transportbedrijf Axell Logistics. Op het dak van dat bedrijf lagen 5000 zonnepanelen. En die dwarrelden tijdens de brand in kleine deeltjes in zijn weilanden neer. Zijn 250 koeien kunnen daardoor niet naar buiten. Zaterdag kwamen vrienden, familie en buren helpen om de weilanden weer schoon te maken.

"Armen uit elkaar en lopen maar." Zo'n dertig vrijwilligers kammen keurig op een rij de weilanden van boer Joris uit. "Ja, dat gaat met militaire precisie," lacht hij. "Alleen dan weet je zeker dat je alle stukjes weiland hebt doorzocht." De zoekactie is nodig omdat bij de grote brand bij Axell Logistics stukjes plastic, isolatiemateriaal en deeltjes van zonnepanelen in de weilanden terecht zijn gekomen.

"Het is zoeken naar een speld in een hooiberg."

Vrienden, buren en vooral familieleden stonden zaterdag al vroeg klaar, met laarzen aan en een emmer in de hand. Ben, een oom van Joris, laat zien wat er al in zijn emmer zit. "Vooral roetdeeltjes en stukjes van zonnepanelen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar we blijven zoeken tot we overal geweest zijn."

Soms worden er grote stukken van zonnepanelen gevonden (foto: Imke van de Laar).

Ook neef Jeroen speurt enthousiast mee. "Het is zoeken, zoeken, zoeken. Maar dat is wel moeilijk omdat het gras al hoog staat. Ik kijk vooral of ik glas of stukjes van de zonnepanelen zie liggen. Want die moeten we er echt uithalen. Die stukjes zijn vlijmscherp, het is gevaarlijk als een koe die binnenkrijgt. Maar ik denk niet dat we het weiland helemaal schoon krijgen." Dan komt oom Ben weer aanlopen, met een vlijmscherp stuk zonnepaneel zo groot als zijn hand. "Kijk, dit vinden we hier nu nog. Als een koe dit binnenkrijgt komt het niet meer goed."

"Ik heb goede hoop dat de koeien volgende week weer lekker naar buiten kunnen."