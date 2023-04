Auto crasht tegen huis, bestuurder was onder invloed van drugs en alcohol

Een 28-jarige automobilist crashte zaterdagnacht met zijn auto tegen een huis aan de Bredaseweg in Tilburg, tegenover de begraafplaats. Het ging rond vijf uur mis tijdens het maken van een bocht op de kruising van de Schouwburgring met de Bredaseweg.

De bestuurder zou volgens een 112-correspondent met hoge snelheid hebben gereden en de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt. Hij raakte met de auto een stoeprand. Daardoor brak een wiel van de auto. Vervolgens kwam de auto tientallen meters verder aan de overkant van de weg tot stilstand, tegen het huis.

Total loss

De auto is total loss, de schade aan het huis lijkt naar omstandigheden mee te vallen. Er is volgens de brandweer geen instortingsgevaar. Voor het huis was een fiets geparkeerd. Daar bleef na de aanrijding weinig van over.

Vanwege de crash kwamen politie en brandweer naar de Bredaseweg, maar de bewoners van het huis bleken niets te hebben opgelopen.

Ervandoor

De automobilist en de vrouw die bij hem in de auto zat, gingen er na het ongeluk vandoor maar konden op de Korvelseweg alsnog worden aangehouden.

Bij de man is een speekseltest afgenomen. Hij testte positief op het gebruik van harddrugs en bleek ook onder invloed van alcohol.

Racebaan

De Bredaseweg staat bij veel buurtbewoners bekend als een ware racebaan. Eind 2016 werden op bijna dezelfde plaats als waar de crash zaterdagnacht plaatsvond een 62-jarige man en een 59-jjarige vrouw uit Rijen doodgereden tijdens het oversteken. Faisel D. werd hiervoor veroordeeld. De rechter stelde dat hij te hard reed én niet goed oplette, anders had hij de slachtoffers moeten zien.

LEES OOK:

Faisal D. reed echtpaar uit Rijen dood en wordt veroordeeld, maar hij hoeft niet terug de cel in

Slachtoffers dodelijk ongeval Tilburg waren leerkrachten uit Rijen, man zou 40-jarig jubileum vieren